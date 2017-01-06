偷怪手被逮 嗆聲「我家不能有這些東西嗎？」

2017-01-06 10:06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉樟樹村竹盛橋下游河段，去年底遭一名男子敲破怪手車窗，竊取怪手內的電腦、螢幕、旋轉幫浦等物，本月2日又再竊取另一台怪手內之儀錶板及電腦，苗栗警分局以車追人逮捕莊姓男子，今天依竊盜罪送辦。

失主、苗栗縣議員黎旭欽連續2台怪手被偷，損失80萬元，也到場指認，指責莊嫌車子早被鎖定，還敢再偷，但莊嫌反嗆「我家裡不能有這些東西嗎？」矢口否認犯案，黎旭欽的兒子聽了怒斥「小偷最不要臉了！」

苗栗警方比對、過濾各路口上百支監視器畫面，鎖定一名曾在去年8月犯敲破怪手車窗竊案52歲莊姓男子涉有重嫌，惟莊男以車為家，四處竊取財物變賣為生，行蹤難以捉摸。

警方昨天傍晚接獲線報，得知莊嫌可能再度犯案，在銅鑼九湖交流道攔查莊男所駕駛小客車，當場拘捕莊男到案，起出4部怪手操作電腦、4組發動用電池、破窗用作案工具等物。

警方說，莊男矢口否認犯案，今天依竊盜罪將莊嫌送辦，並清查他是否涉及其他竊案。