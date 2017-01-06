八堵匝道遊覽車翻覆 5傷者急送醫
2017-01-06 08:09
遊覽車一上基隆市八堵匝道失控翻覆。（記者林嘉東攝）
〔記者林嘉東／基隆報導〕一輛遊覽車今天上午沿基隆市暖暖區八堵交流道，開往台北方向，才上匝道不久，車子失控翻覆，包括駕駛在內共5名傷者受傷，緊急送醫，幸好僅受輕傷，吳姓司機供稱，咳嗽太大力，一時沒看清楚導致遊覽車失控，肇事原因尚待警方調查。
基隆市消防局今天上午7時12分獲報，暖暖區八堵交流道往台北方向匝道上有大型遊覽車翻覆，5名傷者皆輕傷，意識清楚，分別由暖暖及七堵分隊救護車送醫。
基隆市消防局指出，翻覆的遊覽車為友通資訊公司包車載員工之車輛，車輛上含吳姓司機共有12名，傷患分別為簡碧珠、52歲陳菊美、53歲翁秀雲、60歲吳月霞及司機。
遊覽車一上基隆市八堵匝道失控翻覆。（記者林嘉東攝）
遊覽車一上基隆市八堵匝道失控翻覆。（記者林嘉東攝）
遊覽車翻覆，傷者在醫院接受治療。（記者林嘉東攝）
遊覽車吳姓司機。（記者林嘉東攝）
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