色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」
〔記者謝君臨／台北報導〕台北市某資訊公司莊姓負責人，追求女下屬小如（化名）不成，竟趁小如獨自加班時將門上鎖，強吻小如並上下其手，對小如指侵得逞，事後還偷走小如的內褲做紀念；台北地檢署庭訊時，莊男否認犯行，辯稱是兩情相悅，他並未指侵小如，但未獲檢察官採信，依涉嫌強制性交罪將他起訴。
檢方調查，50歲莊男為某資訊公司負責人，該公司主要從事網路行銷與電子商務等相關業務，25歲小如則在該公司擔任客服行政工作。
起訴書指出，104年12月間，莊男透過LINE將小如加為好友後，多次以不同方式向小如表達好感，小如礙於彼此是老闆、雇員關係，不敢斷然拒絕或不理會，只能委婉拒絕或禮貌性回應；莊男疑因此以為自己似有成功機會。
去年5月15日晚間8時許，小如因公務繁忙留下加班，莊男得知後進入公司，隨即將門鎖上，上前與小如攀談，一心專注於工作的小如並未理會，豈料莊男竟突然從後緊抱小如，小如嚇得花容失色，拚命掙扎、抵抗，並大聲喝斥：「走開！不要碰我！」但莊男卻未停手，將小如推至桌邊強吻、襲胸。
小如因極力反抗，與莊男雙雙跌落地上，但莊男仍不罷休，順勢褪去小如內褲，以手指性侵得逞，過程中小如不斷掙扎，推撞身邊雜物發生聲響，莊男擔心有人聞聲而來，終於停手，離去時還偷走小如內褲，獨留小如錯愕當場。
突遭老闆狼爪的小如情緒紊亂，一邊啜泣，一邊尋找內褲，不知該如何是好，同日8點半左右，莊男又再返回公司，對小如說已將她的內褲帶回家留做紀念，並拿出新買的桃紅花蕾絲內褲要送給小如，當下小如只覺得噁心、屈辱，拒絕後要求莊男歸還內褲，莊男隨即離去。
莊男離開後，小如傳LINE給王姓男友人，請對方立刻過來接她，王男於LINE通話中聽聞小如不斷啜泣，趕赴小如公司，先安撫小如情緒，再陪她至附近買紙內褲；當晚9點半左右，兩人返回公司欲拿取小如私人物品，突見莊男站在公司門口，王男二話不說立刻上前壓制莊男，報警送辦。
檢察官庭訊時，莊男否認犯行，辯稱是兩情相悅，並指他當時觸摸小如遭拒後，他即停止動作，絕無指侵一事，但因小如指證歷歷，且檢具驗傷單、相關通聯記錄提告，檢察官認定莊男確涉強制性交犯行，將他起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 李詠嫻失智淚崩 艾力克斯：會跟妳再談一次戀愛
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- 美GAP受理顧客退貨 竟是17年前買的...
- 69％港人不滿政治 飆新高
- 桃市免費住宅火災警報器 弱勢先裝
- 潭子農特產 筆柿糕、茂谷柑禮盒上市
- 明起開鍘 Uber司機罰10萬、吊照
- 國民黨繳黨費選主席 中常委︰僅黃復興通知
- 免費單車加導覽 社頭店家拚觀光
- 王少偉和「她」公開了！日本親密搭肩照曝光
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- WSBL》台元三雌56分 國泰吃癟
- 豬哥亮靠意志力化療 不爽受封「神主牌」
- 國民黨交薪資清冊 黨產會：核對後可解凍5600萬
- 阿妹不簡單 用這招狂挖別人痛處
- 這樣拚生技？ 育成規費恐翻倍
- 一例一休 衝擊公家機關// 女街友住進台中地院
- 林瑞明俳句神回覆自自冉冉 學者：文人風範
- 校護禁換藥? 教部:沒這事
- 15年蚊子公園 鹿港3招拚活化
- NBA》柯瑞得分破30勇士就飛天？至今已25連勝
- 楊貴媚因一本存摺 母親翻臉「不要幫妳管」
- 創意大獎頒獎 5作品企業簽約
- 工研院機器人 能辨對手棋路
- 自由談》公聽會崩盤 換公視救援
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- GD曬千萬超跑 怒嗆私生飯
- 國會風紀辦公室遭削權 川普「推」翻
- 油價下跌搭順風車 中油去年賺355億
- 【高雄過好年】三鳳中街南北貨 價格多持平
- 蔡後天出訪4友邦 將與多國元首雙邊會晤
- 推三金剛上陣 美、中局部貿易戰倒數
- 璞園我的制服時代 週六戰富邦
- 超勤500小時換10支嘉獎 警察嘆血汗
- 自由廣場》從瑞典看一例一休的魯莽
- 蘇嘉全 盼民進黨減少臨會議案
- 圖輯》俄軍艦「親善」訪菲 陸戰隊用頭擊碎玻璃瓶
- 車太鉉自爆恐慌症 服藥4年
- 台灣人愛刷卡 去年刷卡總額2.4兆創新高
- 林依晨戲約排到年底 做人要延期
標題：色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email