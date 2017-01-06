色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」

2017-01-06 00:07

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市某資訊公司莊姓負責人，追求女下屬小如（化名）不成，竟趁小如獨自加班時將門上鎖，強吻小如並上下其手，對小如指侵得逞，事後還偷走小如的內褲做紀念；台北地檢署庭訊時，莊男否認犯行，辯稱是兩情相悅，他並未指侵小如，但未獲檢察官採信，依涉嫌強制性交罪將他起訴。

檢方調查，50歲莊男為某資訊公司負責人，該公司主要從事網路行銷與電子商務等相關業務，25歲小如則在該公司擔任客服行政工作。

起訴書指出，104年12月間，莊男透過LINE將小如加為好友後，多次以不同方式向小如表達好感，小如礙於彼此是老闆、雇員關係，不敢斷然拒絕或不理會，只能委婉拒絕或禮貌性回應；莊男疑因此以為自己似有成功機會。

去年5月15日晚間8時許，小如因公務繁忙留下加班，莊男得知後進入公司，隨即將門鎖上，上前與小如攀談，一心專注於工作的小如並未理會，豈料莊男竟突然從後緊抱小如，小如嚇得花容失色，拚命掙扎、抵抗，並大聲喝斥：「走開！不要碰我！」但莊男卻未停手，將小如推至桌邊強吻、襲胸。

小如因極力反抗，與莊男雙雙跌落地上，但莊男仍不罷休，順勢褪去小如內褲，以手指性侵得逞，過程中小如不斷掙扎，推撞身邊雜物發生聲響，莊男擔心有人聞聲而來，終於停手，離去時還偷走小如內褲，獨留小如錯愕當場。

突遭老闆狼爪的小如情緒紊亂，一邊啜泣，一邊尋找內褲，不知該如何是好，同日8點半左右，莊男又再返回公司，對小如說已將她的內褲帶回家留做紀念，並拿出新買的桃紅花蕾絲內褲要送給小如，當下小如只覺得噁心、屈辱，拒絕後要求莊男歸還內褲，莊男隨即離去。

莊男離開後，小如傳LINE給王姓男友人，請對方立刻過來接她，王男於LINE通話中聽聞小如不斷啜泣，趕赴小如公司，先安撫小如情緒，再陪她至附近買紙內褲；當晚9點半左右，兩人返回公司欲拿取小如私人物品，突見莊男站在公司門口，王男二話不說立刻上前壓制莊男，報警送辦。

檢察官庭訊時，莊男否認犯行，辯稱是兩情相悅，並指他當時觸摸小如遭拒後，他即停止動作，絕無指侵一事，但因小如指證歷歷，且檢具驗傷單、相關通聯記錄提告，檢察官認定莊男確涉強制性交犯行，將他起訴。