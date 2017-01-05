疑官司纏身輕生 男上吊身亡
2017-01-05 23:47
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名32歲林姓男子曾涉嫌毒品、傷害等案件，疑將面臨刑期，近期常悶悶不樂，家人關心也不願理會，今晚6時許林父下班回家時發現兒子用長袖上衣在走廊梁柱上上吊輕生，送醫後不治身亡。
警方調查，林男與家人同住在三重永福街，平常以打零工維生，在家排行老二，近日常面露愁容，林父昨晚關心，林男卻沉默不語，不願與家人訴說心事。
警消表示，今林男獨自在家，林父開門返家後發現林男在走廊上吊自殺，當場已無生命跡象，送醫急救後仍不治身亡，家裡並未查獲遺書，林男也未向家人表示曾想輕生，但鑑識人員到場後確認遺體上並無外傷，現場也無打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 李詠嫻失智淚崩 艾力克斯：會跟妳再談一次戀愛
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- RV浪漫自由 遊走城市
- 陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民
- 高鐵通車慶10年 青埔「藝術快閃」旅客驚喜
- 國民黨交薪資清冊 黨產會：核對後可解凍5600萬
- 不捨農田閒置 崑濱伯提議分租
- 當居服員伴病患 26歲宅男變暖男
- 台客新春大團拜 台北水岸大歡唱
- 王少偉和「她」公開了！日本親密搭肩照曝光
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- 元太推42吋電子紙顯示器
- 新北市長提名暖身？ 吳秉叡送春聯
- 有朋自遠方來？科學家證實神秘電波來自矮星系
- 國民黨欠薪 勞動局將強制協商
- 違建拆除 比照警察影音蒐證
- 以價制量獲利增 鵝鑾鼻、貓鼻頭去年多賺3千萬
- 台南》騎T-Bike逛市區、古蹟 農曆年前增10站
- 勞工局辦九場徵才 逾千職缺尋人
- 《觀察筆記》製造民怨
- 義消協勤猝逝 獲公殤全額理賠
- 美前財長唱衰 川普危害勝巫毒經濟學
- 國小生罰寫不准吃睡 家長批老師太離譜
- 遭強國封殺撤廣告 徐若瑄透過律師發聲明
- 林瑞明俳句神回覆自自冉冉 學者：文人風範
- 農地堆2樓高廢材悶燒 挨2罰
- 墨國油價飆漲20％ 示威變暴動、台商求自保
- 豬哥亮靠意志力化療 不爽受封「神主牌」
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- 長榮航與泰國觀光局合作 共推行銷策略
- 救護車被當小黃差使 日本要減少濫用
- NG白鯧1尾350元 週六開賣
- MLB》昔日巨星重返球場？A-Rod暫無打算
- 川普就職前夕 眾院議長萊恩連任
- 邱大宗:布拉是我見過最聰明的洋將
- 「大王」漲薪400％不夠看 日職有1036％
- 〈實現我的旅遊夢〉那些極光教我的事─加拿大黃刀鎮
- 自由廣場》一例一休讓好公司壞公司現形
- 「大王」綽號怎麼來? U21奪冠建功猿封「最強王」
- 赴總統府上班 林鶴明：市長同意
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑官司纏身輕生 男上吊身亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分