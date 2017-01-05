| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

疑官司纏身輕生 男上吊身亡

2017-01-05  23:47

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名32歲林姓男子曾涉嫌毒品、傷害等案件，疑將面臨刑期，近期常悶悶不樂，家人關心也不願理會，今晚6時許林父下班回家時發現兒子用長袖上衣在走廊梁柱上上吊輕生，送醫後不治身亡。

警方調查，林男與家人同住在三重永福街，平常以打零工維生，在家排行老二，近日常面露愁容，林父昨晚關心，林男卻沉默不語，不願與家人訴說心事。

警消表示，今林男獨自在家，林父開門返家後發現林男在走廊上吊自殺，當場已無生命跡象，送醫急救後仍不治身亡，家裡並未查獲遺書，林男也未向家人表示曾想輕生，但鑑識人員到場後確認遺體上並無外傷，現場也無打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 警方調查，林男與家人同住在三重永福街，平常以打零工維生。示意圖。（圖翻攝自GOOGLE地圖）

    警方調查，林男與家人同住在三重永福街，平常以打零工維生。示意圖。（圖翻攝自GOOGLE地圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上吊 官司 自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：疑官司纏身輕生 男上吊身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.