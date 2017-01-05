疑官司纏身輕生 男上吊身亡

2017-01-05 23:47

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名32歲林姓男子曾涉嫌毒品、傷害等案件，疑將面臨刑期，近期常悶悶不樂，家人關心也不願理會，今晚6時許林父下班回家時發現兒子用長袖上衣在走廊梁柱上上吊輕生，送醫後不治身亡。

警方調查，林男與家人同住在三重永福街，平常以打零工維生，在家排行老二，近日常面露愁容，林父昨晚關心，林男卻沉默不語，不願與家人訴說心事。

警消表示，今林男獨自在家，林父開門返家後發現林男在走廊上吊自殺，當場已無生命跡象，送醫急救後仍不治身亡，家裡並未查獲遺書，林男也未向家人表示曾想輕生，但鑑識人員到場後確認遺體上並無外傷，現場也無打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。

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