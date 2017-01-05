滿滿的大蛋白！男子喝下有口感飲料 竟是…
2017-01-05 23:32
〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名羅姓男子在臉書社團表示，今（5）日到某夜市買冬瓜鮮奶，但在飲用時發現口中有一粒粒的口感，後發現自己喝下的居然是為數眾多的螞蟻屍體！投訴到店家後，因老闆不在店員也無法作主，因此只能退錢。這場食蟲記讓不少網友看完後直呼噁心，無法接受。
一名羅姓男子在臉書《爆料公社》貼出冬瓜鮮奶的照片，分享自己在喝下某夜市的冬瓜鮮奶時，感覺口中有一粒一粒的固體，詢問店家時，店家回應應該是冬瓜磚的渣渣，男子便不疑有他繼續飲用。
後來因朋友在吃飯時說了笑話，讓他當場笑到把口中的冬瓜鮮奶噴出，卻赫然發現吐出的冬瓜鮮奶中有螞蟻蟲屍，嘴角上也掛了一隻，讓他當場傻眼，向店家投訴，但因老闆不在，無法做處理只能退還他40元。
不少網友紛紛留言表示：「有螞蟻證明他的糖不是化學加工的！但喝到還是很不舒服...」、「螞蟻比蟑螂好...這樣想比較好過...」、「您點的叫螞蟻上樹」、「高蛋白、低脂肪、沒有膽固醇，天然」、「好噁心品管也太差了吧」、「滿滿的大蛋白」
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