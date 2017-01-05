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鐵娘女檢掃蕩賭博電玩 逮獲小黃當「流動金庫」

基隆地檢署再破獲賭博電玩，查扣店家賭金90餘萬元。（記者林嘉東翻攝）

2017-01-05  23:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕春節將屆，為免賭客賭到傾家蕩產，基隆地檢署指揮警方搗破「米老鼠」電子遊藝場，逮獲3台各載著20多萬供賭客兌換現金的計程車，合計共緝獲90多萬賭金，成了名符其實的「流動金庫」。

指揮警方一舉搗破電玩店的檢察官楊淑芬，去年12月14日才獲選105年公務人員傑出貢獻獎；103年9月調任現職迄今，累計已破獲8間賭博電玩店，成了賭博電玩店殺手。

基隆市地狹人稠，總人口數38萬，基隆市政府核發電玩執照張數多達73張，不僅高居全台之冠，電玩店家數密度更高居全台之首。

基隆電玩店大多採「會員制」，為躲避警方追緝，賭客到廁所洗手台兌換現金，或由員工帶到店外兌換現金，增添查緝難度。

警政署督察室去年8月獲報，基隆市愛一路36號「米老鼠」電子遊藝場「賺很大」，會同刑事局、基隆市警局督察科、基隆市警一分局等單位開始追查。

檢警發現，米老鼠養了一批「老鼠尾」，有3台計程車載著現金，提供贏錢賭客兌換現金。

檢警掌握店家提供賭客兌換現金事證後，4日晚間11時許展開搜索，逮獲其中一台計程車，正在跟賭客兌換現金，隨後循線逮獲其他2台計程車。

檢警發現每台計程車都至少有20多萬元現金，供贏錢賭客兌換現金，成了名符其實的「流動金庫」。

檢警逮到 3台「老鼠尾」後，檢察官楊淑芬下令搜索店家，除在店內扣到用兌換賭客的3萬多元現金，逮獲賭客14人、員工4人，還扣得百家樂機械手臂發牌機2台，電子遊戲機32台。

檢警計算從3台流動金庫與櫃檯查扣、用來給賭客兌換現金，共90萬7400元。

主任檢察官鍾曉亞指出，楊淑芬徹夜複訊至今天凌晨5點，讓店家、員工坦承犯行後，累到睡在辦公室折疊椅上，相當辛苦。

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  • 基隆市愛一路36號米老鼠電子遊戲場被檢警掃蕩，關門大吉，店外監視器被拉下。（記者林嘉東攝）

    基隆市愛一路36號米老鼠電子遊戲場被檢警掃蕩，關門大吉，店外監視器被拉下。（記者林嘉東攝）

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