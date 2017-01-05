討嘸水電工程款 北投高球場爆鬥毆

2017-01-05 23:20

［記者陳恩惠／台北報導］承包水電工程的鄭姓男子，不滿北投區一間高爾夫球練習場吳姓負責人，積欠近30萬元的工程款不還，2天前晚間率人前往談判，雙方一言不合爆發肢體衝突，造成多人受傷，其中1人頭部遭高爾夫球桿打破；北投警分局長安派出所獲悉，立即調度警力趕往現場制止，將現場人員帶回製作筆錄，並陸續傳喚相關涉案人到案說明。

長安所說，到達現場初步了解後，發現綽號「阿漢」的鄭姓男子與高爾夫球練習場吳姓負責人，雙方因修繕高球場設備的款項遲遲未付，鄭嫌率多名友人前往談判未果，意外引發鬥毆。

長安所表示，案發當晚近11時，已通知鄭嫌到案說明，昨日也陸續傳喚隨鄭嫌前去的4名相關人到案，全案依傷害罪函送，目前北投警方除積極調閱現場相關監視器、蒐集相關調查證據外，同時也規劃勤務部署，加強高球場週邊巡邏，防範雙方再有衝突發生。