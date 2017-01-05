豪宅主委險撞救護車遭怒斥 竟一路尾隨至醫院飆罵

2017-01-05 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕台中3日晚間一輛救護車行經十字路口時，右方黑色轎車駕駛疑似來不及煞車，差點與救護車撞上，救護車在急煞之下，造成車內CPR醫護人員跌倒，導致急救一度中斷，讓救護車駕駛大罵：「衝殺啦！殺小！」，沒想到該名轎車駕駛因為挨罵，竟一路尾隨到醫院，與救護車駕駛對罵，甚至想出手打人，雙方爆發激烈口角。

一名網友原在《爆料公社》貼出3日晚間的救護車行車記錄器，指稱因車內有名患者心肺功能已停止，狀況緊急，救護車一路狂飆與時間搶命，但在行經一處十字路口時，右前方一輛黑色轎車卻沒有減速跡象，雙方差點對撞，導致救護車急煞，車內進行CPR的助手也整個往前摔飛，導致急救中斷，讓駕駛爆氣罵人，不料這麼一罵，卻遭黑車駕駛一路尾隨至醫院堵人。

據了解，男子到院後對著救護車駕駛大罵：「我讓你過你罵我？」，駕駛回說：「他在CPR，我的助手掉下去欸！」，但男子仍持續狂飆並語帶髒字：「他X的逼！我讓你過你幹譙我，你X媽有沒有搞錯，莫名其妙！X你媽!敢罵我，不爽你X媽過來阿！」，眼看衝突越演越烈，所幸在一旁保全的調和下，雙方並未爆發肢體衝突。

這篇po文在晚間已遭到刪除。據《ETtoday》報導，該名黑色轎車駕駛是一名陳姓豪宅主委，陳某在受訪時表示，救護車闖紅燈為了救人合情合理，但當下他並沒有聽到鳴笛聲，只有看到閃光，且車上載了2個孩子，認為半路遭救護車駕駛大罵，超莫名其妙，覺得自己當天行徑並無不妥。