女高處墜落壓垮電線亡 警追查身分
2017-01-05 19:24
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區自強街內今下午5時許驚傳女子墜樓，正值晚餐時間，居民只聽到砰的一聲，一出來就看到一名年約30歲女子倒臥在血泊中，警消到場後發現女子頭顱破裂，四肢骨折已無失命跡象，警方目前仍在現場清查，釐清女子身分及墜樓原因。
附近鄰居表示，原本準備吃晚餐，突然聽到砰好大一聲，出來就看到女子倒在地上，由於女子墜落力量大，現場電線都被扯落，垂在地上，台電人員也到場勘查，由於目前仍沒有家屬出現，警方仍在逐戶清查，釐清女子身分。
由於女子墜落處位於社區大樓停車場入口，許多車輛不知狀況開到入口附近，被警方擋下，議論紛紛。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 【高雄過好年】三鳳中街南北貨 價格多持平
- 日本超市94狂！給你滿滿的咖～哩～包～
- RV浪漫自由 遊走城市
- 為一例一休延後發薪？ 勞動部：違法可處罰鍰
- 10歲高鐵公有民營 林全：保持品質及獲利能力
- 紐約地途》是快閃也是內褲派對的紐約地鐵無褲日
- 因應一例一休 台安醫院調整門診時間
- 人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 最不稱職、互動也不好 南市教育局長：評比依據什麼？
- 特別黨費僅募1億元 國民黨延長募款2個月
- 周揚青爆小豬為愛妥協 甜蜜指數閃瞎網友
- 當居服員伴病患 26歲宅男變暖男
- 豬哥亮靠意志力化療 不爽受封「神主牌」
- 國旅正夯 住宿網站搜尋成長最多地點是「南投」
- 畜牧業開徵水污費 首年打7折
- 評賴清德去年政績 國民黨團選年度「霸」字
- 阿妹不簡單 用這招狂挖別人痛處
- 一例一休 政院滅火查不當漲價
- 經典賽》酒駕慣犯姜正浩 被南韓隊移除國家隊名單
- 恭喜！賴琳恩與陳乃榮結婚了！
- 可愛倉鼠玩偶 按下按鈕後竟一秒變「叫春」倉鼠
- 好市多新莊店週末開幕 交通備戰
- 身價逾241億 大立光CEO每天必做2件事
- 去年12月營收22.7億 國巨全年成長7.6％
- 國中師對生性騷 台東教育處︰已調查
- 三大法人買超40億 外資買超28億
- 美企高官憂酒駕曝光 砸錢買報「封鎖消息」反爆紅
- 王柏融才待490天 月薪大勝中職全壘打王20年
- 不良空氣恐持續至週六 北部一片灰茫茫
- 全球齊追稅 財部：將採雙邊交換 暫不入多邊公約
- 違停車主業障太重？ 遭住戶貼「衛生棉」驅魔
- 北農揚言春節前怠工 柯文哲：不可以因政治影響民生
- 蜜雪兒威廉斯金球拋腦後 搶先秀時尚
- 圍棋》曾嗆「AlphaGo贏不了我」 中國冠軍吞敗後送醫
- 菸害防制法逾9年未修 國健署公告草案
- 水果供不應求 價格較去年貴2成
- 醫院設智慧教室 高醫病童開心學習
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女高處墜落壓垮電線亡 警追查身分
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分