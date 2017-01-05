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女高處墜落壓垮電線亡 警追查身分

2017-01-05  19:24

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區自強街內今下午5時許驚傳女子墜樓，正值晚餐時間，居民只聽到砰的一聲，一出來就看到一名年約30歲女子倒臥在血泊中，警消到場後發現女子頭顱破裂，四肢骨折已無失命跡象，警方目前仍在現場清查，釐清女子身分及墜樓原因。

附近鄰居表示，原本準備吃晚餐，突然聽到砰好大一聲，出來就看到女子倒在地上，由於女子墜落力量大，現場電線都被扯落，垂在地上，台電人員也到場勘查，由於目前仍沒有家屬出現，警方仍在逐戶清查，釐清女子身分。

由於女子墜落處位於社區大樓停車場入口，許多車輛不知狀況開到入口附近，被警方擋下，議論紛紛。

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  • 女子疑從社區大樓高處墜落，警方拉起封鎖線調查。（記者陳薏云攝）

    女子疑從社區大樓高處墜落，警方拉起封鎖線調查。（記者陳薏云攝）

  • 女子墜樓扯落電線。（記者陳薏云攝）

    女子墜樓扯落電線。（記者陳薏云攝）

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