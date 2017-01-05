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懷疑友人是「抓耙子」 惡煞凌虐檳榔刀刮頭皮

2017-01-05  19:39

〔記者王定傳／新北報導〕男子廖宇豐因涉走私K他命被查獲，損失6千至7千萬，懷疑林姓男子密報，夥同男子朱漢翔等人，先以電擊棒、檳榔刀刮頭皮方式，逼林男友人黃男當「汙點證人」，咬林男是「抓耙子」，再抓林男逼問，除電擊、冷水潑灑外，還拿香菸燙臉；新北地院依私行拘禁及強制罪，判朱漢翔3年半徒刑，加拘役30日。

共犯葉宗翰依私行拘禁罪判刑2年8月、趙豐康2年4月、陳福隆除私行拘禁罪判刑2年外，另犯強制罪判拘20日，盧茂村、陳建志、廖立偉則各1年4月徒刑；廖宇豐通緝中。

判決書指出，103年1月間，廖男在在新北市萬里區野柳漁港走私k他命，被警方查獲，損失6千至7千萬，同年3月間，他就夥同朱男等人，先將黃男約出，再逼問是否跟林男一起當「抓耙子」，黃當然否認，廖男隨即下令拿圍巾矇眼、手銬銬腳、束帶綁手後，以球棒、椅子毆打或拿電擊棒電擊、檳榔刀刮頭皮。

黃因不堪凌虐，簽自白書咬林男密報，隔月，眾惡煞拿麻布袋擄走林男及與他一起泡湯的友人，押往山區工寮，剝光林男衣物，將他丟進挖好的洞裡，持電擊棒施虐，再拿冷水潑灑、香菸燙臉，林男受不了只好自承密報，廖等人仍不罷手，把他押往摩鐵要他找人付錢，但警方早已獲報前往救人。

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  • 販毒變擄人勒贖，集團首腦朱漢翔。（資料照，記者溫于德攝）

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