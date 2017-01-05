才剛給你錢！ 前夫撕破臉持刀砍妻
2017-01-05 19:05
張女今下午跑到前夫家中商討贍養費事宜，遭前夫持刀砍傷。（記者陳薏云攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕今下午1時許，新北市永和區竹林路發生前夫砍妻案件！45歲謝姓男子與39歲張姓前妻離異多年，謝男不滿張女領每月贍養費後，又常常來討錢，氣憤之下持刀理論，不慎砍傷張女，目前仍在醫院就治，警方也將謝男帶回派出所，釐清傷人原因。
據了解，謝姓夫妻離異4年半，小孩與前妻同住，謝男每月都給前妻萬餘元贍養費，但張女常常到謝男竹林路住家討取生活費，今又跑來，謝男報怨「才剛給你錢」，張女仍不斷爭執，謝男氣憤之下持刀理論，最後不慎劃傷張女左大腿，傷口寬約8公分、深4公分，緊急送醫救治。
謝男犯案後深感後悔，呆站在原地，警方到場將其帶回派出所，釐清犯案原因。
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