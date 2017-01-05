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長治鄉長許玉秀夫妻涉貪 屏檢起訴9人
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長治鄉長許玉秀夫妻涉貪 屏檢起訴9人

2017-01-05  18:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕長治鄉長許玉秀與配偶劉富榮、清潔隊員傅中涉嫌與土木工程黃姓業者勾結，進行圍標長治鄉道路工程達15案、金額797萬8000元，取得86萬5千元回扣，屏東地檢署今天依貪污治罪條例、違反政府採購法等罪嫌將許玉秀夫妻等9人起訴。

屏東地檢署指調查，長治鄉長許玉秀前年及去年在辦理長治鄉道路工程時，授權到行政室辦理招標業務，許玉秀及丈夫劉富榮、清潔隊員傅中合謀讓黃姓土木包工業者以逼近底價98％以上之標比率標得長治鄉道路工程標案共15案，總得標金額為797萬8000元，再以各工程標案金額10％～12％之價格，多次向黃姓業者收取賄款共計86萬5000元。

當工程進行發包時，再由不法集團成員黃姓、李姓等5人到場圍標，在長治鄉公所附近聚集，以2人一組或3人一組方式攔阻不是內定得標或陪標之廠商，以此顧標、截標，使部份有意投標之廠商見狀放棄投標，屏東地檢署今天依貪污等罪嫌將許玉秀夫妻等9人起訴。

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  • 長治鄉長許玉秀。（記者葉永騫攝）

    長治鄉長許玉秀。（記者葉永騫攝）

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相關關鍵字： 涉貪 貪污治罪條例 起訴 長治 長治鄉
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