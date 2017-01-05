衝撞前女友開槍轟情敵 醋男收押痛哭

陳柏宏因為沒錢，只有喝水未進食才投案。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-05 18:48

〔記者陳慰慈／新北報導〕男子陳柏宏不滿江姓前女友與他分手後一個月後，就與張姓舊愛復合，兩人還在蘆洲區光華街共築愛巢，上月31日尾隨兩人並開槍打傷張男，涉犯殺人未遂、毀損、恐嚇、槍砲等罪，新北地檢署依有逃亡、滅證之虞，昨（4日）向法院聲押陳男獲准。

上月31日上午7時許，張男騎車載女友上班，在樓下堵人的陳男看到後立即開車尾隨，到蘆洲區國道路二段30巷口時突然加速追撞，陳男見兩人倒地，不顧前女友痛得哀號，下車朝張男腹部開了一槍後逃逸，子彈卡在脊椎，所幸送醫急救後撿回一命。

據了解，陳男供稱槍枝購自網路，案發當天他「不小心」在路上遇到前女友與其男友；拿槍出來只是想嚇嚇兩人，但槍卻「不小心」走火，強調無故意犯意，事後槍被他丟了。當得知將被收押得在看守所過年時，陳男當庭痛哭表示：「我是主動投案，絕不會逃」。

警方調查，陳男犯案後先將車輛停在五股區中興路，隨後搭車逃回台北市龍江路住處附近的大樓躲藏，不敢返家；據了解，陳男雖在跑路，但是竟還有閒情逸致在屋頂看跨年煙火，第1天還有錢買東西吃，後2天因為沒錢，只有喝水未進食，身上也無手機可求助，最後走投無路，才用公共電話打給父親，要求幫忙找律師，到案時身上只剩50元。