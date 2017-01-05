碩士工程師改良水耕法種大麻 遭警查獲

2017-01-05 17:45

〔記者朱沛雄／桃園報導〕具有碩士學位的徐姓電腦工程師在租屋處以衣櫥自製簡易溫室種植大麻，4日被航空警察局刑警大隊等單位循線查獲，起出8株大麻、以及全套溫室種植與後續製造設備，警方今日訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例將其移送桃園地檢署偵辦。

航警局近期查獲多起國人非法運輸大麻花成品及大麻種子入境來臺案件，研判國內大麻市場已供不應求，檢警接獲線報後，由航警局刑警大隊、台北市警內湖分局、台中市警第3分局共組專案小組，在桃園地檢署檢察官林育駿指揮下，4日下午持桃園地院搜索票，前往台中市西區三民路1段徐男的租屋處搜索，當場起出大麻活株8株、大麻成品5公克、大麻種子3顆，以及紫光燈、研磨器、烘乾器等設備。

徐男向警方供稱，先前在夜店吸食過大麻，感覺不錯，就辭去原來的工作，從網路上查詢學習種植及製造大麻的技術，並在台中市租用套房專門種植大麻。

為了讓大麻加速成長，徐男利用紫光燈、電風扇、暖爐等設備，用塑膠衣櫥在套房內設置了全套溫室，控制溫度與濕度，並改良水耕法種植技術，待大麻種子泡水發芽後，移植到培養土花盆內繼續種植。

航警指出，現場查獲8株大麻中，有2株已經長出大麻花，藥性比大麻葉更強，若8株大麻株繼續成長，1株約可收成300公克的大麻葉，以每公克1500元市價計算，價值超過300萬元。雖徐男落網後一再辯稱，大麻是種來自己吸食，沒有販賣意圖，但警訊後仍依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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