碩士工程師改良水耕法種大麻 遭警查獲
2017-01-05 17:45
〔記者朱沛雄／桃園報導〕具有碩士學位的徐姓電腦工程師在租屋處以衣櫥自製簡易溫室種植大麻，4日被航空警察局刑警大隊等單位循線查獲，起出8株大麻、以及全套溫室種植與後續製造設備，警方今日訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例將其移送桃園地檢署偵辦。
航警局近期查獲多起國人非法運輸大麻花成品及大麻種子入境來臺案件，研判國內大麻市場已供不應求，檢警接獲線報後，由航警局刑警大隊、台北市警內湖分局、台中市警第3分局共組專案小組，在桃園地檢署檢察官林育駿指揮下，4日下午持桃園地院搜索票，前往台中市西區三民路1段徐男的租屋處搜索，當場起出大麻活株8株、大麻成品5公克、大麻種子3顆，以及紫光燈、研磨器、烘乾器等設備。
徐男向警方供稱，先前在夜店吸食過大麻，感覺不錯，就辭去原來的工作，從網路上查詢學習種植及製造大麻的技術，並在台中市租用套房專門種植大麻。
為了讓大麻加速成長，徐男利用紫光燈、電風扇、暖爐等設備，用塑膠衣櫥在套房內設置了全套溫室，控制溫度與濕度，並改良水耕法種植技術，待大麻種子泡水發芽後，移植到培養土花盆內繼續種植。
航警指出，現場查獲8株大麻中，有2株已經長出大麻花，藥性比大麻葉更強，若8株大麻株繼續成長，1株約可收成300公克的大麻葉，以每公克1500元市價計算，價值超過300萬元。雖徐男落網後一再辯稱，大麻是種來自己吸食，沒有販賣意圖，但警訊後仍依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 春節寵物寄宿 公布77合法店家
- 台東大學與8校簽署合作協議培育師資
- 蘇嘉全 盼民進黨減少臨會議案
- 這學校好炫！「電子空品旗」秀即時現地空品實況
- 八年未動 金昌石礦須提環差
- 前妻安柏提文件重審 強哥酸「只想延續15分鐘名氣」
- 數百飛彈對著遼寧號？ 國防部：國軍有準備
- 人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 飛飛學吃薯條 惹笑范瑋琪
- 花蓮春節車票秒殺 寄望實名制與返鄉專車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Academics question NTU probe
- 義：柏林卡車案主嫌以同把槍打傷米蘭警
- Gartner：2017年全球PC、平板、手機出貨持平
- 魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂
- （贈票）不要不信邪 《別敲兩次門》挑戰古老禁忌
- 談兩岸關係 蔡英文：北京正一步步地走回老路
- 總預算若不通過 柯建銘：民進黨可以倒了
- 台鐵春節東部幹線訂票 尖峰時段幾被搶光
- 下午四點後 星巴克也賣酒
- 0.2秒 絕殺盧比歐的英雄夢
- 太座下令禁吃冰 安倍自爆偷偷買
- 畜牧業開徵水污費 首年打7折
- NBA》菜鳥控衛越打越好 籃網教頭超滿意
- 嘉義霧霾增 小兒科求診多2成
- 台股收盤上漲71.18點 報9358.14點
- MLB》年度最變態滑球 他的「觸身三振」當選
- 國藝會第8屆董事名單公布 平均年齡61歲
- 美卡爾文森號航艦 將巡弋南海
- 元太推42吋電子紙顯示器
- 拓荒者作客勇士 今日賽事預告
- 01/05 各報重點新聞一覽
- 大潭緊急發電案 須做環差分析
- 水圳變柚香廊道 麻豆新景點
- 高鐵通車10週年慶 林全體驗「開」高鐵
- 台大研發洗澡機 居家照護好省力
- TPK 12月營收增13.9％ 全年衰退26.49％
- 太誇張！ 公園變曬被場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：碩士工程師改良水耕法種大麻 遭警查獲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分