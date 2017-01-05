酒駕羅生門！國道警查彰警

2017-01-05 17:54

〔記者顏宏駿、劉曉欣／彰化報導〕國道中山高4日凌晨發生一起酒駕追撞前車的意外，國道警察第3隊獲報前往處理，發現駕駛涉嫌酒駕，且還有另一名鹿港分局的黃姓員警同行，2人酒測值都超標，究竟由誰駕駛，正由國道警方調查釐清真相。

警方調查，服務於鹿港警分局的黃姓員警（25歲），3日晚間與鄭姓友人共乘1部車到雲林縣與朋友餐敘，席間都有喝酒，回程經中山高北上193公里處，車子追撞前車。

國道警方表示，他們獲報抵達現場，先發現被追撞的陳男自小客車側翻於路肩，只有頭部小挫傷，意識清醒，再往前50公尺中線車道，一部自小客車4輪朝天，鄭男在車內，但是否為駕駛不得而知，黃員被拋出車外，傷勢嚴重，緊急送醫，警方後來對2人做酒測，鄭男、黃員酒測值分別為1.39、1.025，鄭男坦承是他駕駛，但警到現場時，他並未立即承認，所以是否真為鄭駕駛有待釐清。

彰化縣鹿港警分局調查表示，黃姓員警是在下班之後與朋友聚餐，也沒有酒駕情事，但身為執法人員卻未勸阻喝酒友人駕車，還同車上路，確實有違社會觀感，未來將會加強員警教育，不只是酒後不開車，也不該讓同行聚餐友人酒後駕車，共同維護道路交通安全。

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