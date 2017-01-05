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操控4犬獵殺家貓？ 5旬男不起訴

2017-01-05  17:06

〔記者謝君臨／台北報導〕55歲陳姓男子去年9月凌晨外出騎腳踏車，卻被控蓄意操控4隻狗獵殺家貓，涉嫌違反《動物保護法》，遭警方函送偵辦；台北地檢署庭訊時，陳男否認犯行，檢察官勘驗監視器畫面，發現案發時陳男確有騎車行經該處，但並無指揮或操控犬隻的特殊舉動，認定全案罪嫌不足，將陳男處分不起訴。

處分書指出，去年9月3日凌晨3點42分左右，陳男騎車行經北市信義區莊敬路391巷前，根據現場監視器畫面，當時他的身邊跟隨著4隻毛色發亮、肌肉發達的犬隻，不似流浪狗，但狗身上並無牽繩或項圈等物，不久，4隻狗隨即群起攻擊1隻跑出戶外溜達的家貓，造成該貓當場被咬死。

民眾報案後，警方根據監視器畫面循線找到陳男，懷疑他蓄意操控4隻狗攻擊家貓致死，期間未有阻止，將他依涉嫌違反《動物保護法》函送北檢偵辦。

檢察官庭訊時，陳男否認犯行，辯稱4隻狗中有2隻是流浪狗，他只有餵過牠們，並非他的狗，另2隻則是別人養的，其中1隻黑色母狗的飼主，是一位住在附近的美國人，另1隻捲毛狗則是檳榔攤的，案發時他有喝斥平常餵養的2隻流浪狗，但牠們太亢奮，未停止攻擊，另2隻狗太兇，他不敢靠近。

檢察官勘驗現場監視器畫面，發現案發時陳男確有騎車行經該處，並於4隻狗攻擊家貓時，朝案發處望去，但他並未停下或停留該處，也沒有指揮或操控犬隻的特殊舉動；此外，證人也指稱，案發時只有聽到非常大的狗叫聲，並未聽見哨音或看見有人操控犬隻攻擊家貓，檢察官因而認定陳男罪嫌不足，將他不起訴。

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  • 民眾將案發經過張貼於臉書。（記者謝君臨翻攝臉書）

    民眾將案發經過張貼於臉書。（記者謝君臨翻攝臉書）

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