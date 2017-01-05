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交通攔檢起口角說「你們426...」 警遭記申誡

2017-01-05  17:20

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局交通分隊員鍾清華昨天傍晚5時許在光復路發現37歲的徐姓女子未依規定兩段式左轉，將她攔下舉發，雙方卻發生口角，鍾員聽徐女帶著中國口音，頻問為何不能左轉，一時情緒失控，脫口說出：「所以說台灣人說你們426…」遭徐女質疑歧視，並致電跟警局檢舉，事後鍾員親自向徐女道歉，仍遭記申誡一支。

警方表示，43歲的鍾清華警專11期畢業，從警23年，平常相當認真，遇到民眾前來分隊詢問與交通事故相關問題，即使並非是他承辦的案子，仍會耐心解釋，與民眾互動一向良好，昨天是初次遭檢舉；三重交通分隊的警員也表示，鍾清華都會細心指導學弟妹辦理案件，是位好學長。

警方表示，昨天傍晚，鍾清華在三重光復路二段68巷進行交通疏導勤務，當時已開了10張以上的罰單，多是未依規定兩段式左轉、闖紅燈，都是民眾貪快違規，可能當時徐女頻頻詢問，鍾員才誤會她不服取締，當下情緒不穩說出「你們426」，事後也親向徐女道歉，原將懲處申誡兩支，事後在徐女求情下改為申誡一支。

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  • 43歲的鍾姓員警昨天疑情緒失控，脫口對民眾說出「你們426」，道歉後仍遭記申誡。（記者王宣晴翻攝）

    43歲的鍾姓員警昨天疑情緒失控，脫口對民眾說出「你們426」，道歉後仍遭記申誡。（記者王宣晴翻攝）

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