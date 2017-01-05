交通攔檢起口角說「你們426...」 警遭記申誡
2017-01-05 17:20
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局交通分隊員鍾清華昨天傍晚5時許在光復路發現37歲的徐姓女子未依規定兩段式左轉，將她攔下舉發，雙方卻發生口角，鍾員聽徐女帶著中國口音，頻問為何不能左轉，一時情緒失控，脫口說出：「所以說台灣人說你們426…」遭徐女質疑歧視，並致電跟警局檢舉，事後鍾員親自向徐女道歉，仍遭記申誡一支。
警方表示，43歲的鍾清華警專11期畢業，從警23年，平常相當認真，遇到民眾前來分隊詢問與交通事故相關問題，即使並非是他承辦的案子，仍會耐心解釋，與民眾互動一向良好，昨天是初次遭檢舉；三重交通分隊的警員也表示，鍾清華都會細心指導學弟妹辦理案件，是位好學長。
警方表示，昨天傍晚，鍾清華在三重光復路二段68巷進行交通疏導勤務，當時已開了10張以上的罰單，多是未依規定兩段式左轉、闖紅燈，都是民眾貪快違規，可能當時徐女頻頻詢問，鍾員才誤會她不服取締，當下情緒不穩說出「你們426」，事後也親向徐女道歉，原將懲處申誡兩支，事後在徐女求情下改為申誡一支。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 春節寵物寄宿 公布77合法店家
- 台東大學與8校簽署合作協議培育師資
- 蘇嘉全 盼民進黨減少臨會議案
- 這學校好炫！「電子空品旗」秀即時現地空品實況
- 八年未動 金昌石礦須提環差
- 前妻安柏提文件重審 強哥酸「只想延續15分鐘名氣」
- 數百飛彈對著遼寧號？ 國防部：國軍有準備
- 人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 飛飛學吃薯條 惹笑范瑋琪
- 花蓮春節車票秒殺 寄望實名制與返鄉專車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Academics question NTU probe
- 義：柏林卡車案主嫌以同把槍打傷米蘭警
- Gartner：2017年全球PC、平板、手機出貨持平
- 魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂
- （贈票）不要不信邪 《別敲兩次門》挑戰古老禁忌
- 談兩岸關係 蔡英文：北京正一步步地走回老路
- 總預算若不通過 柯建銘：民進黨可以倒了
- 台鐵春節東部幹線訂票 尖峰時段幾被搶光
- 下午四點後 星巴克也賣酒
- 0.2秒 絕殺盧比歐的英雄夢
- 太座下令禁吃冰 安倍自爆偷偷買
- 畜牧業開徵水污費 首年打7折
- NBA》菜鳥控衛越打越好 籃網教頭超滿意
- 嘉義霧霾增 小兒科求診多2成
- 台股收盤上漲71.18點 報9358.14點
- MLB》年度最變態滑球 他的「觸身三振」當選
- 國藝會第8屆董事名單公布 平均年齡61歲
- 美卡爾文森號航艦 將巡弋南海
- 元太推42吋電子紙顯示器
- 拓荒者作客勇士 今日賽事預告
- 01/05 各報重點新聞一覽
- 大潭緊急發電案 須做環差分析
- 水圳變柚香廊道 麻豆新景點
- 高鐵通車10週年慶 林全體驗「開」高鐵
- 台大研發洗澡機 居家照護好省力
- TPK 12月營收增13.9％ 全年衰退26.49％
- 太誇張！ 公園變曬被場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：交通攔檢起口角說「你們426...」 警遭記申誡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分