啃老族四處行竊 「熊大」安全帽太顯眼被逮

李男在偷廟宇時，被監視器拍到頭戴「熊大」安全帽，警方循線將他逮獲，依竊盜罪嫌偵辦。（記者彭健禮翻攝）

2017-01-05 16:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮20歲李姓男子，從小由祖母一手帶大，但成年後遊手好閒，當啃老族，祖母給的錢花光了，就跑回家偷祖母的錢，之後更變本加厲，騎機車在苗栗市、通霄鎮、西湖鄉等地區，犯下機車、寺廟、住宅等7起竊盜。不過，他在偷廟宇時，被監視器拍到頭戴「熊大」安全帽，警方也循線將他逮獲，依竊盜罪嫌偵辦。

警方表示，李男從小由祖母一手拉拔長大，但成年後，不思回報祖母養育之恩，遊手好閒、在外廝混，沒錢就伸手跟祖母要，祖母不給，乾脆回去偷祖母的錢包或偷家當變賣，讓祖母傷透了心。

俗話說「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛！」李男近來更變本加厲，去年11月間在苗栗市偷了1輛機車代步，後因故障棄置苑裡鎮苑港里路旁，接著又到苗栗市再偷1輛機車，換掛上回偷得的車牌後，作為犯案交通工具，在通霄、西湖等寺廟、住宅行竊。