彰縣車禍死亡人數創新低 縣長仍不滿意…

2017-01-05 16:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣去年1整年車禍死亡人數，從10年前2天死1人降低到3天1人死亡，刷新低紀錄，但縣長魏明谷說，「對數字仍不滿意」， 希望挑戰不可能的任務，朝零死亡的事故目標努力。

根據交通隊統計，在重大死亡車禍方面，96年死亡166人、97年151人、98年125人、99年133人、100年142人、101年155人、102年153人、103年151人、104年138人、105年121人，10年來死亡人數消長不一，但從103年開始，出現下滑走勢，104年較103年減少13人，105年再減少17人，創下新低紀錄。

警方分析，死亡人數下滑原因最多的是因酒後駕車肇事減少，去年酒駕肇事發生511件、死亡4人、受傷339人，跟前（104）年相比，酒駕肇事623件、死亡13人、受傷501人，酒駕肇事減少112件、死亡減少9人、受傷減少162人。

進一步分析死亡車禍事故下降，跟改善路況、嚴格執法取締交通違規、加強交通宣導有關，其中，從分析肇事原因中，警方不斷提出改善對策，在易肇事路段陸續置1300多組太陽能LED警示燈，讓夜間用路人行經交叉路口及易肇事路段，提高警覺，減速慢行，改善路況尤其有效。

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