捷運站男廁性侵弱智少年 男遭逮送辦

2017-01-05 16:35

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市捷運站男廁，驚傳男子性侵弱智少年案件。一名50歲男子丘姓男子，本週二（3日）在捷運象山站男廁上廁所時，見一名弱智男可欺，竟涉嫌將他帶到廁所內，強制弱智男口交、打手槍，北市警信義分局據報昨天將丘嫌逮捕送辦。

據悉，當時，丘嫌是見對方智能有所障礙下，對方到男廁性侵害，得逞後搭乘捷運逃回北市中山區住處，事後警方接獲通報，循線逮人到案，雖丘嫌否認有性侵，但訊後仍被依妨害性自主罪嫌送辦。