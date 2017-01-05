基檢打掃弱勢家庭 獨居老人滿心感謝
2017-01-05 16:19
基隆地檢署動員10多名勞動人幫行動不便老人洗地。（記者林嘉東攝）
〔記者林嘉東／基隆報導〕農曆春節即將來臨，為幫助無法清理家園的獨居老人，基隆地檢署今天一早動員 10多名社會勞動人，幫獨居老人清理環境，還替她們貼春聯、發紅包，讓老人感動到淚流滿面。
基隆地檢署每年農曆春節前夕，都會找來社會勞動人，幫弱勢家庭大掃除，連續7年不間斷。
基隆地檢署透過長期關懷老人不遺餘力的恆安老人養護中心，發現高齡83歲的獨居楊姓老奶奶，與失去左腳的60多歲陳先生，兩老身體每況愈下，無法整理自己家園。
其中，陳先生終日窩在凹陷發黑的床鋪，床鋪四周擺放了黏鼠板，髒亂不已。還好德和里長曾聖為幫他買了張新床，接著10多名勞動人今天一早幫陳先生打掃住處、粉刷牆壁。
基隆地檢署主任觀護人張裕煌說，勞動人一個早上忙下來，幫陳先生清出5大袋垃圾，還抓了4隻老鼠，經過重新粉刷牆壁與裝上電燈後，整個環境煥然一新。
基隆地檢署檢察長陳宏達與恆安老人養護中心院長林月桂下午也特別前往探視，致贈陳、楊2人紅包，暖被還貼心幫他們貼春聯，提前歡度春節。
臥病在床的陳先生，從陳宏達手中接過紅包時，激動到說不出話來，躺在床上一直哭，場面感人。
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