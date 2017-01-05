| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

基檢打掃弱勢家庭 獨居老人滿心感謝

基隆地檢署動員10多名勞動人幫行動不便老人洗地。（記者林嘉東攝）

2017-01-05  16:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕農曆春節即將來臨，為幫助無法清理家園的獨居老人，基隆地檢署今天一早動員 10多名社會勞動人，幫獨居老人清理環境，還替她們貼春聯、發紅包，讓老人感動到淚流滿面。

基隆地檢署每年農曆春節前夕，都會找來社會勞動人，幫弱勢家庭大掃除，連續7年不間斷。

基隆地檢署透過長期關懷老人不遺餘力的恆安老人養護中心，發現高齡83歲的獨居楊姓老奶奶，與失去左腳的60多歲陳先生，兩老身體每況愈下，無法整理自己家園。

其中，陳先生終日窩在凹陷發黑的床鋪，床鋪四周擺放了黏鼠板，髒亂不已。還好德和里長曾聖為幫他買了張新床，接著10多名勞動人今天一早幫陳先生打掃住處、粉刷牆壁。

基隆地檢署主任觀護人張裕煌說，勞動人一個早上忙下來，幫陳先生清出5大袋垃圾，還抓了4隻老鼠，經過重新粉刷牆壁與裝上電燈後，整個環境煥然一新。

基隆地檢署檢察長陳宏達與恆安老人養護中心院長林月桂下午也特別前往探視，致贈陳、楊2人紅包，暖被還貼心幫他們貼春聯，提前歡度春節。

臥病在床的陳先生，從陳宏達手中接過紅包時，激動到說不出話來，躺在床上一直哭，場面感人。

廣告
  • 基隆地檢署檢察長陳宏達（左）與恆安老人養護中心院長林月桂幫行動不便的老人家貼春聯。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署檢察長陳宏達（左）與恆安老人養護中心院長林月桂幫行動不便的老人家貼春聯。（記者林嘉東攝）

  • 基隆地檢署檢察長陳宏達（右一）致贈陳姓老人紅包，讓他感動不已，一直哭。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署檢察長陳宏達（右一）致贈陳姓老人紅包，讓他感動不已，一直哭。（記者林嘉東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛心 獨居老人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：基檢打掃弱勢家庭 獨居老人滿心感謝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.