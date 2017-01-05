苗縣毒品、酒駕多 檢察長拜會徐耀昌

2017-01-05 15:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地區毒品、酒駕案件仍多，苗栗地檢署檢察長柯麗鈴等人今天拜會縣長徐耀昌，就推動毒品防制、強化戒癮治療，與即將到來的農漁會選舉等業務，交換意見；徐耀昌則表示，會全力配合。

柯麗鈴於今天上午率主任檢察官劉玉書、蔡偉逸、書記官長賴廷鈞、主任觀護人林宗材、更生保護會主委林文琇等人前往縣府拜會徐耀昌。

柯麗鈴表示，毒品問題是重要的社會問題，法務部正推動「無毒防護網」，建立「無毒家園」政策，其中查緝部分地檢署責無旁貸，但在宣導、追蹤及戒癮治療部分，則要請徐耀昌多幫忙，大力支持縣府毒品防制及心理衛生中心業務，盡可能給予充足的人力與經費。

柯麗鈴說，特別是刑事政策上逐漸將單純施用毒品個案加入病患的認知後，處遇方式已由純司法處置納入戒癮治療，可以預期未來進入戒癮程序的個案也會增加，因此毒衛中心、戒癮機構的服務量能必須提升。

酒駕問題方面，柯麗鈴表示，苗檢近期將與醫院洽談合作酒癮治療模式，相關行政協調工作，也請衛生局協助辦理，並對辦理戒毒、酒癮治療的醫院給予肯定或獎勵。

另，隨著農漁會選舉在即，柯麗鈴也請縣府團隊在各種場合，適時宣導反賄選，以打造乾淨選風。徐耀昌表示，他擔任縣長之初就希望塑造「乾淨苗栗，邁向幸福城市」，中央「反毒」、「反賄選」政策與他施政理念不謀而合，縣府將會傾全力配合。

苗栗縣警察局表示，去年共計查獲毒品案件1894件、1908人，查扣毒品6045.14公克，取締酒駕3331件，未來也將持續針對毒品、酒駕加強掃蕩、取締。

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