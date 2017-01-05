苗縣毒品、酒駕多 檢察長拜會徐耀昌
2017-01-05 15:59
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地區毒品、酒駕案件仍多，苗栗地檢署檢察長柯麗鈴等人今天拜會縣長徐耀昌，就推動毒品防制、強化戒癮治療，與即將到來的農漁會選舉等業務，交換意見；徐耀昌則表示，會全力配合。
柯麗鈴於今天上午率主任檢察官劉玉書、蔡偉逸、書記官長賴廷鈞、主任觀護人林宗材、更生保護會主委林文琇等人前往縣府拜會徐耀昌。
柯麗鈴表示，毒品問題是重要的社會問題，法務部正推動「無毒防護網」，建立「無毒家園」政策，其中查緝部分地檢署責無旁貸，但在宣導、追蹤及戒癮治療部分，則要請徐耀昌多幫忙，大力支持縣府毒品防制及心理衛生中心業務，盡可能給予充足的人力與經費。
柯麗鈴說，特別是刑事政策上逐漸將單純施用毒品個案加入病患的認知後，處遇方式已由純司法處置納入戒癮治療，可以預期未來進入戒癮程序的個案也會增加，因此毒衛中心、戒癮機構的服務量能必須提升。
酒駕問題方面，柯麗鈴表示，苗檢近期將與醫院洽談合作酒癮治療模式，相關行政協調工作，也請衛生局協助辦理，並對辦理戒毒、酒癮治療的醫院給予肯定或獎勵。
另，隨著農漁會選舉在即，柯麗鈴也請縣府團隊在各種場合，適時宣導反賄選，以打造乾淨選風。徐耀昌表示，他擔任縣長之初就希望塑造「乾淨苗栗，邁向幸福城市」，中央「反毒」、「反賄選」政策與他施政理念不謀而合，縣府將會傾全力配合。
苗栗縣警察局表示，去年共計查獲毒品案件1894件、1908人，查扣毒品6045.14公克，取締酒駕3331件，未來也將持續針對毒品、酒駕加強掃蕩、取締。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- 澎湖驚傳蒙面盜行搶 綑綁女主人搜刮財物
- 補習班主任手腳不乾淨 1年吞掉50萬補習費
- 有圖為證！山老鼠盜伐直徑 2.3公尺牛樟巨木
- 「攝」狼闖女廁偷拍 沒拍成功不起訴
網友回應
熱門新聞
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 2017年台海變數多 海協前副會長王在希：大局可控
- 獲賴清德頒獎店違勞基法 成大生怒辭職po文討公道
- 1例1休業者喊漲 學者籲公開成本
- 大新營「糖鐵自行車道」 跨3區漫遊
- 巧味禮 好講究
- 不是自自冉冉？ 《賴和全集》林瑞明臉書神回解答！
- 69％港人不滿政治 飆新高
- 人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 北農韓總發聲 控市府「報復性調漲」
- 23歲「大王」月領50萬比總統多！
- 鬼扯「遼寧號護航核潛艦」 台灣退將打臉中國大校
- 紐約古董店飄惡臭 驚爆飼養200隻老鼠亂竄！
- 砂石車高速蛇行狠逼重機 鋼鐵爸痛批「宛如殺手」
- 日立慈善盃 曾雅妮首度揮桿
- NBA》贏不了就加入！「魔獸」自噓娛人展幽默
- 福爾摩斯4宣傳照出現台灣！ 粉絲超開心
- 車太鉉自爆恐慌症 服藥4年
- 南部晴朗溫暖 高雄中午近27度 空品不健康「橘」
- 今年迎3成員退伍 SJ有望下半年回歸發新輯！
- 宜監受刑人為三星鄉打造大燈籠 喜氣迎賓掛拱門
- RV浪漫自由 遊走城市
- 曾發生迫降意外 駐日美軍明重啟「魚鷹」訓練
- 柯P上任首件信義區招標案 中央過關
- 長澤雅美驚現肉餅臉 魚尾紋搶鏡
- Master就是Alphago 執行長親自證實
- 國產雜糧 安定老農帶頭栽種
- 郭明良論文造假 台大最快13日審議
- 單親媽高麗菜 她砸萬元整車全包了
- 自由廣場》從瑞典看一例一休的魯莽
- 休學顧半癱嬤 女逆境向上進清大
- 1例1休沒彈性 賺了休假賠了物價
- 東西老二對決 馬刺護家8連勝
- 「邪神」有望加入《福爾摩斯》 扮演另一個哥哥
- 網球》卡達公開賽第2輪 喬帥靠發球直落2晉8強
- 中壢馬祖新村週末特映會 邀名導演開講
- 台灣烏魚王大賽 冠軍出爐獎10萬
- 挑香菇乾貨 傘面完整、傘內金黃為佳
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：苗縣毒品、酒駕多 檢察長拜會徐耀昌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分