拐殺小六男童2嫌 明進行教化可能訪談鑑定

2017-01-05 16:03

〔記者楊國文／台北報導〕新竹男子李靖去年7月教唆陳天心拐殺林姓小六男童，震驚社會，一審以2人仍有教化可能，判李、陳2人均無期徒刑，全案上訴高等法院後，合議庭裁准律師聲請，明天（6日）將由中央警察大學教授沈勝昂到看守所對李靖、陳天心2人進行有無教化可能的訪談鑑定，高院今天下午也提訊李靖、陳天心2人進行延押庭訊問，2人對延押2月均無意見。

高院今天庭訊中，檢方指李靖、陳天心2人手段凶殘，仍有羈押必要，應延押2人，李靖、陳天心2人羈押期將於本月17日屆滿。檢方並當庭聲請由馬階醫院精神醫學部資深臨床心理師鍾昭英對林姓男童父親進行被害人「心理衡建」，被告的律師認為沒有必要，高院表示最快今天評議決定。

沈勝昂為中央警察大學犯罪防治學系教授，曾對已槍決的死囚鄭捷、八里雙屍命案被告謝依涵就有無教化可能進行鑑定。

檢警調查，去年5月12日，被害林姓小六學童放學後去「大哥哥」李靖家玩，晚間被發現遭勒斃陳屍李靖租屋處，李靖疑似放水煙企圖自殺，送醫後清醒，警方依殺人罪偵辦。隔天即南下逮捕共犯陳天心，陳天心供稱以50萬元代價，受僱於李靖勒斃林姓學童，李靖則否認，但對案情交代不清，兩人均遭羈押。

事後，李靖鬆口坦承教唆殺人，供稱因為財務吃緊想尋短，因與小六學童感情最好，所以殺了他，帶他一起走，自己下不了手，才會找陳天心動手；檢方依殺人罪嫌起訴李靖、陳天心2人嫌。

新竹地院去年七月宣判，法官認為李靖、陳天心2人雖毫無悔意，法理難容，但仍有教化可能性，依對少年殺人罪判均處無期徒刑，褫奪公權終身。男童爺爺得知判決氣憤說「判死刑天公地道，也才能還家屬公道。」