為擺脫「軟爛男」稱呼 不惜以身涉險販毒遭逮

2017-01-05 15:46

［記者陳恩惠／台北報導］北市無任何前科的21歲蔡姓男子，為了在同居的酒店女友面前能抬得起頭，不惜斥巨資購入一批毒咖啡包及K他命打算當藥頭大賺一筆，沒想到出師未捷先被逮，事前即遭北市警大同分局民生西路派出所員警察覺，持搜索票上門逮人，當場查扣16包新興毒品咖啡包「紅惡魔」，還有43公克的K毒，訊後依毒品罪送辦，同居的趙姓女友採集尿液後釋回。

民生所說，日前接獲情資指出，轄內保安街一棟大樓近來出入複雜，循線追查發現該棟租戶蔡姓男子，不僅吸毒還持有毒品，搜證後昨天持搜索票前往，為免打草驚蛇，探員先在大樓周邊埋伏，直等到蔡男睡飽，下樓外出買午餐時，上前將他逮捕。

警方將蔡押回租屋處搜索，才開門就傳出連聲尖叫「你們是誰！進來幹嘛？」，原來是蔡的19歲趙姓同居女友，才剛睡醒、半裸著坐在床上看電視，發現房內莫名出現一堆不明男子，趕緊拿起毯子遮掩質問，直到看見男友被上銬押住，才閉口不語。

蔡嫌供稱，他沒有工作，原先是被在中山區酒店上班的女友包養，最近聽說紅惡魔毒品咖啡包的價格正夯，才會斥資70000元，到林森北路、錦州街某處購買毒品，打算趁過年前高價出售大撈一筆，也能擺脫軟爛男的稱呼。

警方先後在電視櫃、衣櫥內，分別搜出重260公克的混和型新興毒品咖啡包「紅惡魔」16包、K他命毒品43公克、咖啡分裝袋100個、96只夾鍊袋及3個電子磅秤。

警方說，蔡嫌和趙姓女友平時就在屋內拉K，他們所養的貓也同樣吸入不少二手毒，以致警方搜索時，貓不僅圍著毒品隨意亂走，連貓咪的眼睛，看來就如同毒癮重症者一般無神，令員警擔心。

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