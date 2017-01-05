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偕女友投宿摩鐵吸毒 男友卻先落跑

2017-01-05  15:55

〔記者許國楨／台中報導〕有毒品刑案紀錄的劉姓男子3日凌晨偕同女友投宿北屯區一家摩鐵吸毒，期間劉男發現警方到摩鐵臨檢唯恐遭查緝，顧不得女友仍在洗澡就早一步匆促落跑，留下女友被警方查到安毒及吸食器等物品，害女友哀怨直嘆「怎會交到這款男友」。

台中市第五分局北屯派出所當天凌晨到北平路上一間汽車旅館臨檢，經至櫃台檢視住宿資料，發現其中一房的人員出入複雜且留下投宿資料的26歲劉男有毒品刑案紀錄，警方直覺可疑前往該房訪查，發現23歲潘女衣衫不整前來應門。

警方請她穿好衣服後入內查看，眼尖看到床上史努比的方型鐵盒，檢視後發現鐵盒內所裝的物品不是巧克力也不是糖果，竟是安非他命毒品和吸食器，潘女當場傻眼。

潘女表示，房間是由劉姓男友承租，他們2日入住汽車旅館，3日凌晨3點多醒來時，劉男已騎車外出，現場被查獲的安毒、吸食器、電子磅秤等物品，都屬於劉男所有，她只是一時好奇，模仿劉的吸食動作。

員警研判劉男應是發現警方到摩鐵臨檢唯恐遭查緝，顧不得女友仍在洗澡就早一步匆促落跑，留下女友被警方查到安毒及吸食器等物品，害潘女哀怨直嘆：怎會交到這款男，訊後先將全案依毒品罪嫌送法辦，再繼續追緝劉男。

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  • 方型鐵盒內所裝的物品不是巧克力也不是糖果，竟是安毒。（記者許國楨翻攝）

    方型鐵盒內所裝的物品不是巧克力也不是糖果，竟是安毒。（記者許國楨翻攝）

  • 警方起出安毒、吸食器、電子磅秤等物品。（記者許國楨翻攝）

    警方起出安毒、吸食器、電子磅秤等物品。（記者許國楨翻攝）

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