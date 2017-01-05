蹲馬步簽備忘錄 柯P：痛恨醫療暴力
2017-01-05 15:34
台北市長柯文哲跨出「霸氣」馬步，與台北地檢署檢察長邢泰釗共同簽下合作備忘錄。（記者黃欣柏攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市政府各局處與台北地檢署針對酒駕、毒品及醫療暴力商談合作事宜，今由市長柯文哲領軍，到北檢簽署4項合作備忘錄。柯文哲強調，自己身為醫生，最想處理好的3件事情正好就是毒品、酒駕及醫療暴力，尤其痛恨醫療暴力，隨後他轉身跨出馬步，與北檢檢察長邢泰釗一起簽下備忘錄，宣示跨界合作決心。
柯文哲今在記者會開始約40分鐘時步入會場，他致詞時提到，司法、行政雖然分立，但仍然可以合作，尤其他自己身為醫生，有3件事情最想要做好，就是酒駕、防毒及醫療暴力，尤其他身為醫生，最痛恨的就是醫療暴力，而酒駕跟毒品占了目前監獄人數的75%，更是很大的問題，應該要試著把他們當作病人而非犯人，這樣效果會比較好。
柯並指出，行政與司法部門合作有3個原則，亦即專責、3級預防及橫向聯繫，專責的好處是有專門的處理團隊，例如目前市府有毒品危害防制中心、市刑大有緝毒專責隊，地檢署也有緝毒專組。
而3級預防，柯表示先前有做過研究，酒駕次數不是一整年都很平均，最高峰就是在尾牙進入到春酒的時候，這時應趕快做廣告教育民眾，以及跟醫院合作戒癮治療，做好事先預防、中流防堵與事後導正。
至於橫向聯繫，柯舉例，以醫療糾紛來說，司法界可能需要醫療界提供知識，以便判定是非對錯，因此希望未來能與地檢署充分合作。
台北市長柯文哲領軍各局處首長赴北檢簽署合作備忘錄。（記者黃欣柏攝）
台北市長柯文哲與台北地檢署檢察長邢泰釗共同簽署合作備忘錄。（記者黃欣柏攝）
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