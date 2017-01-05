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北捷象山站驚傳性侵 廁所發出「奇怪吸吮聲」

2017-01-05  15:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運象山站3日驚傳性侵案，一名年約30歲男子搭訕一名16歲弱智少年，將人拐到廁所內性侵，被民眾報請站務人員處理，當場被捕依法送辦。

根據《聯合報》報導，被害少年智能不足，3日下午在捷運象山站被犯案男子搭訕，遭誘拐到廁所性侵，過程中發出奇怪吸吮聲，讓路過民眾通知站務人員報警。

警方趕來後，當場逮捕犯案男子，訊後得知男子與少年並不相識，卻利用少年心智缺陷與之發生性行為，觸犯刑法第225條妨害性自主罪名，訊後被移送台北地檢署偵辦。

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  • 北捷象山站驚傳性侵案。（資料照，記者吳亮儀攝）

    北捷象山站驚傳性侵案。（資料照，記者吳亮儀攝）

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