| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

誤騎士不服取締 警竟失控回：你們「426」...

2017-01-05  15:17

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局交通分隊鍾清華，昨晚5時許在光復路取締一名機車騎士未依規定兩段式左轉，卻與帶有中國口音的女騎士發生口角，竟說出「所以說台灣人說你們426…」。持有台灣身分證的女騎士一聽大怒，當場質疑鐘員怎麼能口出惡言，說出歧視言語，鐘員當下也不願道歉，只向騎士表示可以向警局反映，整段過程被女騎士友人拍下貼上臉書社團「爆料公社」。

三重警方表示，事發有接到民眾檢舉，立即介入調查，發現女騎士是陸配，但持有台灣身分證及駕照，只是不熟悉轉彎規定，被攔下後並未口出惡言，僅詢問員警為何不能這樣左轉，鍾員一開始只回嘴「一切依法取締」，但女騎士頻頻詢問，讓鍾員誤以為女騎士不服取締，才脫口而出「你們426」讓女騎士覺得被歧視，相當不滿。

警方昨晚確認警員言詞卻有不當，鍾員親自也向女騎士道歉，三重警分局也指派劉副分局長、督察組長向當事人表達歉意，女騎士表示不願追究，也希望鍾員不要因此被處分，警方表示，這名警員言詞不當，將給予行政處分，並加強教育。

相關影音

廣告
  • 三重警分局交通分隊警員昨取締違規騎士時，誤會騎士不服取締竟脫口：「...你們426...」。（記者王宣晴翻攝自臉書爆料公社）

    三重警分局交通分隊警員昨取締違規騎士時，誤會騎士不服取締竟脫口：「...你們426...」。（記者王宣晴翻攝自臉書爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 426 違規取締 違規左轉 陸配
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：誤騎士不服取締 警竟失控回：你們「426」...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.