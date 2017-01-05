誤騎士不服取締 警竟失控回：你們「426」...

2017-01-05 15:17

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局交通分隊鍾清華，昨晚5時許在光復路取締一名機車騎士未依規定兩段式左轉，卻與帶有中國口音的女騎士發生口角，竟說出「所以說台灣人說你們426…」。持有台灣身分證的女騎士一聽大怒，當場質疑鐘員怎麼能口出惡言，說出歧視言語，鐘員當下也不願道歉，只向騎士表示可以向警局反映，整段過程被女騎士友人拍下貼上臉書社團「爆料公社」。

三重警方表示，事發有接到民眾檢舉，立即介入調查，發現女騎士是陸配，但持有台灣身分證及駕照，只是不熟悉轉彎規定，被攔下後並未口出惡言，僅詢問員警為何不能這樣左轉，鍾員一開始只回嘴「一切依法取締」，但女騎士頻頻詢問，讓鍾員誤以為女騎士不服取締，才脫口而出「你們426」讓女騎士覺得被歧視，相當不滿。

警方昨晚確認警員言詞卻有不當，鍾員親自也向女騎士道歉，三重警分局也指派劉副分局長、督察組長向當事人表達歉意，女騎士表示不願追究，也希望鍾員不要因此被處分，警方表示，這名警員言詞不當，將給予行政處分，並加強教育。

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