中市毒品查緝中心揭牌 緝毒犬超吸睛
2017-01-05 15:01
〔記者許國楨／台中報導〕為遏止毒品戕害國人及青少年身心健康，台中市警局成立的「毒品查緝中心」今天舉行揭牌典禮，主持典禮的市長林佳龍表示將透過技偵防犯罪平台、跨機關資源整合加強緝毒，重申對毒品「零容忍」的強硬執法態度。此外會場也安排緝毒犬展現對藏匿毒品的高嗅覺敏感度演練，可愛又認真的模樣超吸睛。
在市刑大成立的「毒品查緝中心」，今天由市長林佳龍與檢警調等各單位代表共同揭牌。林佳龍說，毒品是包括竊盜、搶劫等其他犯罪行為衍生的重要原因，而毒品對於青少年產生的傷害更會讓人生「變黑白」，毒緝中心成立對治安工作「如虎添翼」，也是市府掃毒、維護治安的具體展現。
典禮現場也展示市刑大科偵隊所研發的緝毒新利器，及各單位查獲的一、二、三級毒品展示，林佳龍也仔細的聽取說明。科偵隊表示，「雲端影音蒐證平台」是取代傳統人力埋伏的方式，讓監錄設備可無線上傳資料，也是台中市刑大自建的影音資料庫，目前有電子圍籬、人臉辨識、影像濃縮等功能，未來也會持續擴充。
台中市警局表示，毒緝中心未來將透過刑大、少年隊共同成立的「情資整合分析組」進行規畫分析，緝毒專責隊、各分局緝毒專責小組及少年隊共同成立的「毒品專責查緝組」執行攻勢勤務，由保安大隊組成的「機動查緝支援組」構成綿密的巡查攔檢網絡，有效查緝及打擊毒品犯罪。
現場同時找來兩隻明星緝毒犬Bernie、Airlie，進行行李、人員查找毒品的演練，可愛又認真的模樣超吸睛，讓林佳龍也對牠們的表現鼓掌叫好還要求合影留念。
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