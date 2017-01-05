拒絕酒毒 金陽組「贖罪男孩」展舞技

瑤瑤男友金陽（左）秘密登場帶來精彩演出。（記者黃欣柏攝）

2017-01-05 14:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北地檢署為強化各項業務，近期與台北市政府衛生局、社會局、警察局、教育局等單位研議合作，今天下午2點召開「拒絕酒毒、關懷醫暴」記者會，包括市長柯文哲、各相關局處首長都到場，與北檢檢察長邢泰釗及各主任

檢察官共同簽署合作備忘錄，同時藝人瑤瑤的男友金陽也秘密現身，以「贖罪男孩」身份上台大展舞技。

據了解，此次檢方與市府簽署的合作備忘錄共有4大項目，包括「酒駕犯轉介戒酒治療」、「建立藥頭通報機制」、「醫暴關懷一起來」及「增進檢察官醫療專業知能，建置『醫療專家諮詢服務團隊』」等。

檢方指出，在防制酒駕方面，北檢會先將單純酒駕未肇事，且疑似有酒癮問題的酒

駕犯，轉介到聯合醫院松德院區評估施以自費戒酒治療，藉此協助酒駕犯戒除酒癮惡習，預估每年最多可治療200名酒駕犯；此外北檢也將與松德院區合辦法治教育及衛教課程，預防再犯。

而藥頭通報機制，則是與警察局、教育局合作，請各級學校發現藥頭情資時能主動通知本署，以利檢方掌握先機，第一時間阻止毒品流入校園，危害莘莘學子。

至於醫療暴力案件部分，檢方則將與警察局、衛生局、醫師公會及各教學醫院合作制定醫暴事件通報處理流程，未來醫療機構發生醫療暴力事件時，可直接傳真通知北檢法警室，有利檢察官即時掌握狀況；另也會在檢方內部建立「醫療專家諮詢服務團隊」，請專家協助檢察官釐清醫暴案真實，同時可轉介修復式司法試行方案，建立醫病對話平台。

今日記者會上，檢方也特別發表自編街舞行動劇，由綽號「小日本」的酒駕社會勞動人劉先生與藝人瑤瑤男友金陽、社區服務被告、替代役男等合組「贖罪男孩」街舞團，帶來精彩街舞表演。