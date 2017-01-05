車禍肇逃又扯出啃「幼齒」 大學肄業生賠錢判緩刑

2017-01-05 14:29

〔記者黃建華／高雄報導〕大學肄業、等當兵的鄭姓男子，去年2月間駕車在前鎮區逆向行駛，撞傷陳姓騎士竟肇事逃逸，警方事後將他追緝到案，另查出他前年8月涉嫌花3千元與未滿14歲少女性交易，檢方將他依肇逃、違反兒少性交易條例起訴，高雄地院審理時，鄭男分別賠償1萬2千元、10萬元與陳男、少女家屬和解，法官因此判他有期徒刑一年，緩刑3年、應支付公庫6萬元。

判決指出，鄭男於民國105 年2 月6 日5 時5 分許，駕駛自用小客車，行經中華五路與新光路之交岔口時逆向行駛，因而與陳姓騎士的機車擦撞，致陳姓騎士人車倒地，並受有「左下肢多處挫擦傷」。鄭男下車查看後，駕車逃離現場。嗣經陳姓騎士提供肇事車輛車牌號碼委由家人報警，而循線查獲趙男。

詎料，警方偵辦少女賣淫案，另查出鄭男於104 年8 月15日15時前某時，透過FACEBOOK 臉書網站結識林姓淫媒，媒介他和一名花名「天天」的91年次少女，以3千元代價性交易。

鄭男在法院審理雖辯稱不知「天天」為未滿14歲之人，但知他未滿16歲。

由於法院審理時，鄭男分別賠償1萬2千元、10萬元與陳姓騎士以及少女家屬取得和解，法官因此判他有期徒刑一年，緩刑3年、應支付公庫6萬元。可上訴。