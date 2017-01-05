張淑晶再遭控拖欠工程款 還誣賴對方潑漆討債
2017-01-05 14:36
〔記者吳仁捷／新北報導〕屢傳爭議的張淑晶日前才因涉嫌坑外籍房客、把臉丟到國外去，一名陳姓男子今再出面指控，張淑晶積欠1萬4326元訂製鋁窗貨款不還，業者上門討錢，張淑晶還惡人先告狀，誣賴遭恐嚇潑漆討債，遭積欠的業者直呼「這是什麼情況，擺明是惡人先告狀」。
陳姓男子指控，張淑晶去年5、7月委託工廠訂製2780及11546元的鋁窗，張女還因裝設位置不對，拒絕付款，但安裝後1個月過去，遲沒收到款項，鋁窗公司因年底要關帳，要求張女去年11月15日償還，張女也拒不出面。
陳男氣憤張女拒不付款，去年11月25日來到張女工廠，未料一見面，赫見張女就是常上新聞的張淑晶，張女當時告知因遭積欠款項，加上官司纏身，要求陳男再寬限一個月，雙方約定12月25日結清帳款。
未料陳男26日連假找張女要錢時，張女告知有事要到法院，要陳男再等他1小時，未料一個多小時後，張女帶著警方到場，反控陳男到她工廠潑漆討債，陳男一陣錯愕；板橋警分局說，當天接獲一名女子指稱有糾紛，到場發現陳男1人，瞭解後得知為貨款未付的營業糾紛，張女刻意在警方到場20分鐘回到工廠，數度向警方指控陳男威脅潑漆討債，陳男拿出出貨單及催討證明，警方確認沒有暴力討債，認為是私人糾紛後離去。
遭張女積欠工程款的陳男怒罵，張女在警方到場時，還一臉囂張，陳男大聲斥責「欠債還錢，天經地義」，張女因負面新聞不斷，自稱願付3期還完，陳男無奈的說，他只想把事情處理好，拿回積欠工程款過好年
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- 澎湖驚傳蒙面盜行搶 綑綁女主人搜刮財物
- 補習班主任手腳不乾淨 1年吞掉50萬補習費
- 有圖為證！山老鼠盜伐直徑 2.3公尺牛樟巨木
- 「攝」狼闖女廁偷拍 沒拍成功不起訴
網友回應
熱門新聞
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 2017年台海變數多 海協前副會長王在希：大局可控
- 獲賴清德頒獎店違勞基法 成大生怒辭職po文討公道
- 1例1休業者喊漲 學者籲公開成本
- 大新營「糖鐵自行車道」 跨3區漫遊
- 巧味禮 好講究
- 不是自自冉冉？ 《賴和全集》林瑞明臉書神回解答！
- 69％港人不滿政治 飆新高
- 人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 北農韓總發聲 控市府「報復性調漲」
- 23歲「大王」月領50萬比總統多！
- 鬼扯「遼寧號護航核潛艦」 台灣退將打臉中國大校
- 紐約古董店飄惡臭 驚爆飼養200隻老鼠亂竄！
- 砂石車高速蛇行狠逼重機 鋼鐵爸痛批「宛如殺手」
- 日立慈善盃 曾雅妮首度揮桿
- NBA》贏不了就加入！「魔獸」自噓娛人展幽默
- 福爾摩斯4宣傳照出現台灣！ 粉絲超開心
- 車太鉉自爆恐慌症 服藥4年
- 南部晴朗溫暖 高雄中午近27度 空品不健康「橘」
- 今年迎3成員退伍 SJ有望下半年回歸發新輯！
- 宜監受刑人為三星鄉打造大燈籠 喜氣迎賓掛拱門
- RV浪漫自由 遊走城市
- 曾發生迫降意外 駐日美軍明重啟「魚鷹」訓練
- 柯P上任首件信義區招標案 中央過關
- 長澤雅美驚現肉餅臉 魚尾紋搶鏡
- Master就是Alphago 執行長親自證實
- 國產雜糧 安定老農帶頭栽種
- 郭明良論文造假 台大最快13日審議
- 單親媽高麗菜 她砸萬元整車全包了
- 自由廣場》從瑞典看一例一休的魯莽
- 休學顧半癱嬤 女逆境向上進清大
- 1例1休沒彈性 賺了休假賠了物價
- 東西老二對決 馬刺護家8連勝
- 「邪神」有望加入《福爾摩斯》 扮演另一個哥哥
- 網球》卡達公開賽第2輪 喬帥靠發球直落2晉8強
- 中壢馬祖新村週末特映會 邀名導演開講
- 台灣烏魚王大賽 冠軍出爐獎10萬
- 挑香菇乾貨 傘面完整、傘內金黃為佳
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：張淑晶再遭控拖欠工程款 還誣賴對方潑漆討債
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分