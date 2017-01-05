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張淑晶再遭控拖欠工程款 還誣賴對方潑漆討債

2017-01-05  14:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕屢傳爭議的張淑晶日前才因涉嫌坑外籍房客、把臉丟到國外去，一名陳姓男子今再出面指控，張淑晶積欠1萬4326元訂製鋁窗貨款不還，業者上門討錢，張淑晶還惡人先告狀，誣賴遭恐嚇潑漆討債，遭積欠的業者直呼「這是什麼情況，擺明是惡人先告狀」。

陳姓男子指控，張淑晶去年5、7月委託工廠訂製2780及11546元的鋁窗，張女還因裝設位置不對，拒絕付款，但安裝後1個月過去，遲沒收到款項，鋁窗公司因年底要關帳，要求張女去年11月15日償還，張女也拒不出面。

陳男氣憤張女拒不付款，去年11月25日來到張女工廠，未料一見面，赫見張女就是常上新聞的張淑晶，張女當時告知因遭積欠款項，加上官司纏身，要求陳男再寬限一個月，雙方約定12月25日結清帳款。

未料陳男26日連假找張女要錢時，張女告知有事要到法院，要陳男再等他1小時，未料一個多小時後，張女帶著警方到場，反控陳男到她工廠潑漆討債，陳男一陣錯愕；板橋警分局說，當天接獲一名女子指稱有糾紛，到場發現陳男1人，瞭解後得知為貨款未付的營業糾紛，張女刻意在警方到場20分鐘回到工廠，數度向警方指控陳男威脅潑漆討債，陳男拿出出貨單及催討證明，警方確認沒有暴力討債，認為是私人糾紛後離去。

遭張女積欠工程款的陳男怒罵，張女在警方到場時，還一臉囂張，陳男大聲斥責「欠債還錢，天經地義」，張女因負面新聞不斷，自稱願付3期還完，陳男無奈的說，他只想把事情處理好，拿回積欠工程款過好年

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  • 張淑晶日前捲入涉嫌騙外籍遊客事件，當時她趁馬籍遊客出門跑到旅社要求退房退錢。（資料照，旅社陳老闆提供。）

    張淑晶日前捲入涉嫌騙外籍遊客事件，當時她趁馬籍遊客出門跑到旅社要求退房退錢。（資料照，旅社陳老闆提供。）

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