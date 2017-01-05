母護女拿鐵椅抵抗 惡男持空氣槍搶劫判8年

2017-01-05 14:35

〔記者項程鎮／台北報導〕身高180公分男子林文琛，酒後偷車再持空氣槍搶劫理髮店，把槍口瞄準身高僅158公分的李姓女理髮師，林男逃跑時被鄰居制伏，最高法院依加重強盜等罪，判處林男7年10月，另犯酒駕等罪判處5月徒刑、得易科罰金，全案確定。

判決指出，竊盜慣犯林男去年1月5日上午6點，喝了高梁酒後，把空氣槍和藍波刀藏在黑色包包，先到桃園家樂福中壢店偷機車，再騎到桃園某理髮店前，看到李女正在替客人剪頭髮，竟在光天化日下，從包包拿出空氣槍，對準李女頭部，大聲喝令：「搶劫、錢拿出來！」

李女只好從櫥櫃拿出她的肩背包給林男，裡面有400元和手機及錢包，在隔壁開早餐店的李母聽說女兒被搶，拿鐵椅擋在理髮店門口，和鄰居一同抵擋壓制林男，警方獲報逮捕林男。

高等法院認為，林男罔顧公眾安全，酒後騎車還持貌似真槍的空氣槍強盜財物，犯後只承認強盜未遂等部分罪行，未與被害人和解，依加重強盜等罪重判。