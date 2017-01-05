開車驚輾裸屍 車主腿軟查看才知…

2017-01-05 14:21

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名王姓男子4日深夜開車行經新竹市區，驚見地上一具「裸屍」，他來不及閃躲直接開車輾過，腿軟下車察看，才發現是具宰好剖半的豬屍，最後運送工人也到場認領，虛驚一場。

警方指出，駕駛人載運貨物不穩妥，行駛時造成危險與車禍，可依《道路交通管理處罰條例》第30條開罰3千元以上，9千元以下罰鍰，呼籲駕駛人運貨時要注意綁妥貨品，以免衍生交通事故。

「真的嚇到我了！」王男在臉書社團《新竹大小事》PO文，他心有餘悸表示，夜晚開車行經新竹市東大路，赫然發現路上有具血淋淋的「裸屍」，因為來不及閃避，輾了過去，下車察看才發現是具豬屍，鬆了口氣，將豬屍硬拉到路邊，幸好車子也沒事。

而不小心將屠宰豬掉在路上的運送工人，可能發現數量短少，趕緊沿途回頭尋找，沒多久就找到王男與豬屍。

不少網友回應「晚上~會嚇死人」、「 死了兩次.....」、「好猛 這將會是你一輩子最深刻的回憶」、「 嚇死人，差點誤會是什麼，幸好沒事。」