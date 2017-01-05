網上聚眾滋事？ 雄警快打攔飆車 開11張罰單

2017-01-05 14:13

〔記者方志賢／高雄報導〕近30部機車昨深夜在高雄市區流竄、狂飆，有民眾拍下PO上網，擔心又有飆車族準備滋事，警方獲報出動快打部隊攔查，並開出11張罰單，警方也查出這群青少年因朋友被打，在網路上號召聚集，意圖滋事，未料卻引起飆車族再起的疑慮。

警方調查，昨天深夜，這群青少年在三民區的金獅湖風景區集結，警方獲報到場，隨即鳥獸散，近30部機車在金獅湖畔的鼎金後路段狂飆，並發出巨大的引擎聲響，有民眾從高樓拍下機車族在街頭高速行駛，並質疑飆車族是否再起？

警方也出動快打部隊在周遭巡邏，分別在澄清、本館路口攔檢19歲蔡姓男子等人，以闖紅燈及未帶安全帽等，共開出11張罰單。轄區警方也查出，這群青少年因朋友被打，在網路上號召聚集，意圖滋事，未料卻引起飆車族再起的疑慮。