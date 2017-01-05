北市仁愛圓環汽車連環撞 1小貨車翻覆

台北市仁愛圓環發生汽車連環追撞，1小貨車翻覆。（記者邱俊福翻攝）

2017-01-05 13:53

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市仁愛路與敦化南路交叉口的仁愛圓環，今天下午近1時許，發生4部汽車的連環追撞交通事故，其中1部小貨車翻覆，司機一度受困，經消防救護人員緊急趕抵，協助脫困，已送仁愛醫院救治。

警消單位表示，貨車司機，年約45歲，頭部紅腫，意識清醒，仍醫院治療中，至於詳細的肇事責任歸屬，正由大安分局交通分隊處理勘查中。