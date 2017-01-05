「愛情公寓」交友 女子誘人投資詐財被訴

2017-01-05 14:29

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓女子9年前求職，認識化名「謝大哥」男子，竟於網路「愛情公寓」化名王姓女子，佯裝交友，約出男網友引誘申辦銀行信用貸款投資「謝大哥」開的餐廳，拿走貸款、最後餐廳倒閉詐財，案經陳姓被害人提告，高雄地檢署最近查出陳女真實身分，將陳女依詐欺、偽造文書等罪提起公訴。

檢方起訴指出，35歲的陳女，民國97、98年間因求職結識化名「謝大哥」的男子，基於共同詐財犯意，分工於「謝大哥」承租於三多四路的「曼哈頓大廈」辦公室，擔任業務員，化名「王姓女子」在網路愛情公寓伺機結識不特定單身男性，再以約出看電影、喝下午茶等名義，帶男網友前往新興區中正四路的「茶理布朗」餐廳，介紹「謝大哥」為其姊夫、且為餐廳負責人，引介同桌飲宴，再由「謝大哥」以餐廳正在招募投資股東，引誘投資以詐得款項。

其中，陳姓男子於98年4月18日被化名「王小姐」的陳女帶往該餐廳，以同樣手法誘騙申辦銀行貸款投資，陳女並冒用名義在申辦貸款書偽填「王XX」的假名與不實電話，致陳男受騙，提供印章供陳女拿走核貸的25萬元，事後再以餐廳虧損要清算或盤讓，騙陳男交回投資契約書與股權證明，致陳男求償無門。陳女則逃匿。

案經陳男報案訴請新興警分局偵辦，查出「王女」真實身分為陳女，連「茶理布朗」餐廳掛名負責人的吳姓男子也是被另一女子「小潔」誘騙投資、掛名人頭老闆。雄檢近日偵結，將陳女依詐欺、偽造文書等罪提起公訴。