通緝犯還敢超警察的車？因為醉了...
2017-01-05 13:52
［記者黃美珠／新豐報導］新竹縣竹東鎮46歲鄭姓男子明明知道自己去年10月就因涉嫌竊盜案件被檢方通緝，但是看到前方十字路口有員警騎機車停等紅燈中，竟然大剌剌直接超車還紅燈違規右轉，原來他根本就是「醉」了！
新竹縣竹北警分局山崎派出所警員邱士紘見狀，立刻騎車尾隨追逐攔查，果然發現鄭男渾身酒氣，經呼叫同仁賴智聖、楊宙霖到場支援、酒測後發現鄭男酒測值高達每公升1.24毫克。
警方調查發現，在新豐打工的鄭男明知道自己被通緝，卻拒不到庭。前述事發前他剛灌下至少1瓶保力達B和2罐台灣啤酒，疑似不勝酒力，急著想趕回租住處休息，才會沒有注意到路口前方、有穿著警察制服的邱士紘正在停等紅燈。
警方另外從鄭男的褲子口袋起獲0.26公克的安非他命，但是鄭男否認是他所有，強調可能是幫忙載送外勞時被偷偷塞進褲袋的。
訊後依毒品、公共危險等罪嫌，把鄭男移送新竹地檢署偵辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- 日本超市94狂！給你滿滿的咖～哩～包～
- 防制洗錢 政務官金流擬納管
- 「大王」漲薪400％不夠看 日職有1036％
- 搶在蔡、洪之前 朱立倫悄悄先訪美
- 鄰北港燈區 六腳蘇厝堤防好髒
- 大南澳成立 宜蘭休閒農業區數量居冠
- 日職》斎藤佑樹穿岱桑的「1」號 坦言壓力大
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- 創意大獎頒獎 5作品企業簽約
- 稱讚翟本喬 鴻海副總裁伸援手：將全力支持
- 新米「高雄145」上市 台南六甲「赤山尚鶴米」
- 周揚青爆小豬為愛妥協 甜蜜指數閃瞎網友
- 美卡爾文森號航艦 將巡弋南海
- 身價逾241億 大立光CEO每天必做2件事
- 2米黃金蟒 新園捕獲「大蟲」
- 遼寧艦若走海峽中線…》海紅旗飛彈和殲15 對我威脅大
- 鎖定智慧耳機市場 聯發科推MT2533D晶片
- 自由廣場》從瑞典看一例一休的魯莽
- 顏炳立︰房市再跌2年
- 去年下半年活絡公債券商 櫃買中心評選前12家大
- 捷運出現老鼠 北捷：很正常會定期清潔
- 最不稱職、互動也不好 南市教育局長：評比依據什麼？
- 台鐵春節東部幹線訂票 尖峰時段幾被搶光
- 物價漲惹民怨 「便宜」的背後犧牲了...
- 林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜
- NBA》詹姆斯病體初癒砍31分 騎士仍遭公牛撞翻
- 社論》美國強硬派當道下的台灣利益
- 經典賽》台灣隊當心！ 軟銀跨季14連勝洋投加入荷蘭隊
- 國民黨欠薪 勞動局將強制協商
- 休學顧半癱嬤 女逆境向上進清大
- 禁區猛獸布拉 12月單月最佳球員
- （贈票）不要不信邪 《別敲兩次門》挑戰古老禁忌
- 問鼎市長？ 藍營議員黃柏霖︰先做好黨部主委
- 美眾院議事新規定 違規罰款1萬6千元
- 田亞霍八字重 闖命案區沒在怕
- 小賈自慰影片網上流出？！
- 【高雄過好年】三鳳中街南北貨 價格多持平
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：通緝犯還敢超警察的車？因為醉了...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分