通緝犯還敢超警察的車？因為醉了...

2017-01-05 13:52

［記者黃美珠／新豐報導］新竹縣竹東鎮46歲鄭姓男子明明知道自己去年10月就因涉嫌竊盜案件被檢方通緝，但是看到前方十字路口有員警騎機車停等紅燈中，竟然大剌剌直接超車還紅燈違規右轉，原來他根本就是「醉」了！

新竹縣竹北警分局山崎派出所警員邱士紘見狀，立刻騎車尾隨追逐攔查，果然發現鄭男渾身酒氣，經呼叫同仁賴智聖、楊宙霖到場支援、酒測後發現鄭男酒測值高達每公升1.24毫克。

警方調查發現，在新豐打工的鄭男明知道自己被通緝，卻拒不到庭。前述事發前他剛灌下至少1瓶保力達B和2罐台灣啤酒，疑似不勝酒力，急著想趕回租住處休息，才會沒有注意到路口前方、有穿著警察制服的邱士紘正在停等紅燈。

警方另外從鄭男的褲子口袋起獲0.26公克的安非他命，但是鄭男否認是他所有，強調可能是幫忙載送外勞時被偷偷塞進褲袋的。

訊後依毒品、公共危險等罪嫌，把鄭男移送新竹地檢署偵辦。

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