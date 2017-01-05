躲警難逃市區「髮夾彎」 猛撞路邊車輛
2017-01-05 13:42
〔記者吳仁捷／新北報導〕有槍砲等刑案紀錄的蔣男搭載顏姓男子，凌晨外出閒晃，碰上警方攔檢，蔣男誤以為顏男是通緝犯，見警加速逃逸，開到一處窄巷「髮夾彎」時，疑不熟悉路況，直接撞上停放民宅前車輛，警方將2人拖下車壓制清查，雖沒發現毒品，警方懷疑2嫌逃竄時丟包，不禁斥責2人「沒事在跑什麼啦！」
海山警分局江翠派出所兩員警林正浩、洪堉傑今天凌晨巡邏途經新北市板橋區新海路、裕民街口，發現停等紅燈的乘客直望著警方，要上前攔車時，開車的43歲蔣男竟加速闖紅燈逃逸，高速在市區逃了約500公尺，經過一處被當地人暱稱是「髮夾彎」，彎度接近直角的龍泉街108巷往綠堤街彎巷時，疑不熟悉路況，轉彎不慎竟直接衝撞停放民宅前的車輛，2人回神後，警方舉槍喝令2嫌下車。
警方清查，同為43歲的蔣、顏兩人都有槍砲、毒品等刑案紀錄，混跡江翠一帶，今天凌晨4點許出現板橋街頭，引起警方注意。
警方盤查後，在人車都沒發現違禁品，不禁斥責2嫌，在逃什麼啦，開車的蔣嫌竟道出，以為顏男被通緝，才跑給警察追。
警方說，2嫌開車撞毀民眾汽車、機車，吃上公共危險官司，還面臨10多萬的求償。
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