竹縣122號縣道雨水下水道施工 用路人請改道

2017-01-05 13:28

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府工務處表示，在122號縣道竹東鎮中興路四段及竹中路段辦理的雨水下水道工程，8日上午9點到下午5點將進行道路銑刨加封瀝青混凝土工程作業，施工路段為中興路四段路口到台鐵內灣支線竹中火車站前，上述路段的路旁請勿停放車輛，施工期間也請用路人改道行駛，以免延誤行程。