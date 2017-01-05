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曾騙過高凌風 假律師又加一罪被判1年2月

2017-01-05  13:34

〔記者張文川／台北報導〕曾騙過已故藝人高凌風3000多萬元的冒牌律師吳軾子，去年已被判刑入獄，他又被控藉口可幫人處理女兒的車禍民事官司，預收300萬餘元訴訟費，卻侵占近200萬元；台北地院今依業務侵占罪，將他判刑1年2月。可上訴。

吳軾子雖是法律系科班畢業，但因違法包攬訴訟，喪失報考律師的資格，他2002年開始，以弘法法律事務所副所長的身分，雖只負責行政業務，但對外自稱律師，還上過電視當法律名嘴，陸續詐騙多位被害人訴訟費用，連高凌風生前也被他騙了3000多萬元。

現年56歲的吳軾子當年因形象作壞、官司纏身，8年前潛逃中國而被通緝，3年前在中國被捕，遣返回台受審，去年台北地院依6件詐欺罪將他判刑1年10月、1件業務侵占罪判刑5月，皆可易科罰金，但他無錢繳納，選擇入監服刑。

判決指出，2002年間，劉姓男子的女兒出車禍重傷，打民事官司求償，吳軾子假冒律師接案，陸續以訴訟費、假扣押、擔保金等名目，向劉男收受366萬多元處理費，扣除實際開銷，將所餘194萬元占為己有，事後雖於2008年歸還90萬元，但仍有104萬元未還，被控業務侵占；審理期間吳軾子認罪，北院今將他判刑1年2月。

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  • 曾騙過已故藝人高凌風3000多萬元的冒牌律師吳軾子，去年已被判刑入獄，他又被控藉口可幫人處理女兒的車禍民事官司，預收300萬餘元訴訟費，卻侵占近200萬元；台北地院今依業務侵占罪，將他判刑1年2月。（資料照，記者張文川攝）

    曾騙過已故藝人高凌風3000多萬元的冒牌律師吳軾子，去年已被判刑入獄，他又被控藉口可幫人處理女兒的車禍民事官司，預收300萬餘元訴訟費，卻侵占近200萬元；台北地院今依業務侵占罪，將他判刑1年2月。（資料照，記者張文川攝）

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