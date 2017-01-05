「攝」狼闖女廁偷拍 沒拍成功不起訴

2017-01-05 13:23

［記者黃捷／台北報導］25歲吳姓男子闖女廁以手機偷拍，當場遭歐姓女子抓包，嚇得逃跑。檢警接獲報案，傳喚吳男到案，他承認企圖偷拍但失敗，因吳男手機未找到偷拍照片，又《刑法》妨害秘密罪不處罰未遂犯，只能處分不起訴。

處分書指出，吳男就讀台北城市科技大學，去年1月下午為滿足自己私慾，躲進財經大樓2樓女廁內其中1間廁所守候，不久後見歐女進入另一間，立刻拿出手機，伸進隔板上方企圖偷拍歐女如廁。

歐女聽到隔壁傳出不尋常的聲音，直覺有異檢查周遭，赫然發現頭頂有手機鏡頭對著她，嚇得大叫，吳男見東窗事發也嚇得倉皇而逃。

歐女事後報警，並表明希望偷拍狼轉學或休學，檢警追查出吳男身分，傳喚他到案說明，告知歐女意見後，吳男自知理虧，事後也主動辦理休學。

吳男出庭時承認有偷拍意圖，但沒拍成功就被女生發現，沒有拍到任何東西。因吳男犯案用手機沒有當場查扣，檢察官只能檢查他出庭時攜帶的手機，並未找到任何偷拍的照片或影片，只能當作偷拍未遂，且無其他證據證明吳男偷拍成功，認定罪嫌不足，不予起訴。