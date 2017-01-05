渣男索分手砲 她含淚脫衣遭性侵
〔記者楊國文／台北報導〕有妨害風化前科的鍾姓男子糾纏剛分手的女友小玲（化名）不放，要求「分手砲」，就不會再騷擾她，揚言若不從，要對她的小孩不利、騷擾家人、砸她的車報復，小玲惟恐小孩遭受不測，為擺脫鍾男一再糾纏和恐嚇，被迫主動脫衣遭他性侵，鍾男辯稱是合意性交，高等法院今依強制性交罪判鍾男3年2月，仍可上訴，另依傷害罪判他4月徒刑，可易罰金12萬元定讞。
鍾男曾因妨害風化案件被判4月徒刑確定，以易科罰金了事。鍾男和小玲原本是男女朋友，小玲於103年10月初主動提分手，鍾男懷疑她另結新歡，仍不斷糾纏。
同月28日下午3時，鍾男到小玲位於新竹市的住處追問為何要和他分手，有無第三者介入等事，小玲剛好有男姓朋友打行動電話給她，小玲因鍾男在場而未接聽，鍾男起疑，出手搶她的行動電話要接聽，小玲不從，兩人發生拉扯，鍾男用力過猛將她左膝、左手打傷。
傍晚時，鍾男要求和小玲「分手砲」，並稱小玲若同意就不會去找其他人麻煩，遭她拒絕，告訴鍾男「你不要這樣子」。鍾男見求歡不成，向小玲恫嚇表示「如果不從，要找妳的小孩、家人，要砸妳的車」，並開條件說，只要「最後一次」從此不會再騷擾她。
小玲認為，鍾男在她家已僵持非常久時間，「我已經沒辦法躲了」，為了保護家人，也希望鍾男能儘快離開，只好屈服，才主動衣服，遭他性侵。事後，小玲驗傷後對鍾男提告。
高院審理時，小玲好友康姓女子證稱，當晚因小玲未赴約，她到小玲住處找她，看到小玲在房間哭、叫，眼睛很腫，房間也很亂，完全是歇斯底里狀態，「我看到小玲情緒崩潰」，她追問後，小玲才說鍾男威脅她，逼她發生性關係。不過，鍾男否認性侵小玲，辯稱是合意性交。高院認為鍾男說詞不可信，今依強制性交罪判鍾男3年2月，仍可上訴，另依傷害罪判他4月徒刑，可易罰金12萬元定讞。
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標題：渣男索分手砲 她含淚脫衣遭性侵
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