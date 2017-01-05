發酒瘋害女騎士犁田 還嗆警「欺侮人」
2017-01-05 12:53
〔記者吳仁捷／新北報導〕男子林維綸與親友吃飯後酒醉後在路邊等車，他突然情緒激動衝向路中間要攔車，一輛機車先閃過，另名年輕陳姓女騎士閃避不及，被林嫌揮中摔車「犁田」，腿部輕傷，機車也摔壞，女騎士自行爬起送醫，警方到場時，發酒瘋的林嫌還嗆警「欺侮人」，警方當場壓制、強制保護管束、送醫，林嫌酒醒後，感到錯愕並對女騎士致歉，但仍吃上公共危險、傷害等官司。
監視器畫面中，37歲林維綸因酒醉，在路邊與家人講話，但多次不聽勸阻，要衝到路上，家人攔阻多次後，林嫌還是衝到路中間，當時2輛機車剛好途經，但23歲陳姓女騎士閃避不及下，被林嫌揮中摔車受傷倒地。
土城警分局金城派出所說，警方到場發現林嫌仍在路邊，數度要衝向路中間，影響行車安全，員警上前時，酒醉的林嫌不知自己已處觸法，還嗆警「欺侮人」，警方嚴正告知我們都有錄影，家人才緩頰「他喝酒醉啦」，因家人告知也拉不住他，加上林嫌酒後情緒激動，警方強制保護管束，並通知119強制送醫；警方，全案依公共危險、傷害罪偵辦並依道路交通管理處罰條例開罰。
受害女騎士說，當時她下夜班騎車要回家，經過金城路三段時，突有一個人衝出攔車，她受到驚嚇摔車，人受傷，車子也摔壞，將控告林嫌涉及傷害並對他求償。
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