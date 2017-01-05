跨國詐騙機房被抄 成員：我們也被騙！
2017-01-05 12:50
陳嫌等5人被警方移送法辦。（記者曾健銘翻攝）
〔記者曾健銘／新北報導〕新莊警分局及新北市刑大，日前接獲線報指稱桃園市大園區1處社區大樓疑似藏身詐騙機房，警方報請桃園地檢署，由檢察官吳怡蒨指揮偵辦，昨日見時機成熟，前往攻堅，一舉查獲29歲陳男為首等5名台人。
據了解，該詐騙機房佯裝成中國檢警撥打詐騙電話，專門坑殺中國人，去年12月至今不法獲利逾300萬人民幣，熟料，一行人落網後竟氣得向警方控訴：「我們也是受害者，做到現在都沒領薪水！」讓警員哭笑不得。
警方調查，該詐騙機房以陳男為首，其曾經遠赴奈及利亞、巴西等國參與跨國詐騙，經驗老道，日前才將機房遷回台灣大園的社區大樓內，據悉，該機房嚴格控管，嚴禁成員攜帶手機以及隨意外出，三餐都是叫外賣解決，還提供安非他命供成員「提神」，藉以提高工作效率。
警方表示，該集團詐騙手法即是假冒中國公安、檢察官，撥打詐騙電話至中國廣東，誆稱被害人帳戶涉及詐欺刑案，急需將帳戶內贓款全數匯給檢警監控，再由當地車手將贓款領出，直接匯到上線成員。
新莊警方日前接獲線報，報請桃園地檢署指揮偵辦，經連日蒐證，昨日見時機成熟，佯裝成外賣人員一舉搗破詐騙機房，逮捕陳男、42歲陳男、31歲張男、27歲林男、25歲林男等人，並查扣電腦、手機、帳冊等贓物。
偵訊時一行人供稱是看到報紙徵人廣告，被高薪4萬元誘惑才加入，去年12月加入，沒想到做到現在都還沒領到薪水，氣得大罵：「我們也被騙了！」警方訊後依詐欺、毒品罪嫌將5人移送法辦。
警方搗破跨國詐騙機房，逮捕5名台灣人。（記者曾健銘翻攝）
警方查扣假文件。（記者曾健銘翻攝）
警方查扣電腦、手機等贓物。（記者曾健銘翻攝）
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