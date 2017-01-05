| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

賭博電玩殺手！基檢座楊淑芬2年查獲8家

基隆地檢署檢察官楊淑芬。（資料照，記者林嘉東攝）

2017-01-05  12:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕春節將屆，基隆地檢署檢察官楊淑芬昨晚指揮警方掃蕩賭博電玩，當場查獲店家兌換現金給賭客，查扣賭資90多萬元；累計2年來，已有8間電玩店栽在她手上。

基隆市地狹人稠，人口僅38萬人，基隆市政府核發賭博電玩執照79張，高居全台之冠，電玩店密度更高居全台之冠。

基隆地檢署檢察官楊淑芬去年12月間，甫獲105年公務人員傑出貢獻獎，繼日前破獲7間賭博電玩，昨再指揮內政部警政署督察室等單位，再破獲愛一路36號「米老鼠電子遊戲場」。

檢方指出，米老鼠電玩店採「會員制」，為躲避警方追緝，賭客到廁所洗手台兌換現金，或由員工帶到店外兌換現金。

楊指揮警方偵辦數月，昨晚深夜11時，逮到賭客又與員工兌換現金，入內搜索，查獲賭客14人、員工4人，扣得百家樂機械手臂發牌機2台，電子遊戲機32台，另在櫃檯查扣用來給賭客兌換現金的90萬7400元。

檢察官楊淑芬長期致力於查緝賭博電玩，103年9月調任現職迄今，累計已破獲8間賭博電玩。

主任檢察官鍾曉亞指出，檢察官楊淑芬從昨晚複訊至今天凌晨5點，讓店家負責人、員工俯首認罪後，累到睡在辦公室折疊椅上，徹夜未歸，相當辛苦。

廣告
  • 基隆地檢署再破獲賭博電玩，查扣店家賭金90餘萬元。（記者林嘉東翻攝）

    基隆地檢署再破獲賭博電玩，查扣店家賭金90餘萬元。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 楊淑芬 賭博電玩 電玩
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：賭博電玩殺手！基檢座楊淑芬2年查獲8家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.