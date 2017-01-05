賭博電玩殺手！基檢座楊淑芬2年查獲8家

基隆地檢署檢察官楊淑芬。（資料照，記者林嘉東攝）

2017-01-05 12:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕春節將屆，基隆地檢署檢察官楊淑芬昨晚指揮警方掃蕩賭博電玩，當場查獲店家兌換現金給賭客，查扣賭資90多萬元；累計2年來，已有8間電玩店栽在她手上。

基隆市地狹人稠，人口僅38萬人，基隆市政府核發賭博電玩執照79張，高居全台之冠，電玩店密度更高居全台之冠。

基隆地檢署檢察官楊淑芬去年12月間，甫獲105年公務人員傑出貢獻獎，繼日前破獲7間賭博電玩，昨再指揮內政部警政署督察室等單位，再破獲愛一路36號「米老鼠電子遊戲場」。

檢方指出，米老鼠電玩店採「會員制」，為躲避警方追緝，賭客到廁所洗手台兌換現金，或由員工帶到店外兌換現金。

楊指揮警方偵辦數月，昨晚深夜11時，逮到賭客又與員工兌換現金，入內搜索，查獲賭客14人、員工4人，扣得百家樂機械手臂發牌機2台，電子遊戲機32台，另在櫃檯查扣用來給賭客兌換現金的90萬7400元。

檢察官楊淑芬長期致力於查緝賭博電玩，103年9月調任現職迄今，累計已破獲8間賭博電玩。

主任檢察官鍾曉亞指出，檢察官楊淑芬從昨晚複訊至今天凌晨5點，讓店家負責人、員工俯首認罪後，累到睡在辦公室折疊椅上，徹夜未歸，相當辛苦。