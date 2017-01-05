破壞電表竊電 餐廳業者追繳140萬元獲緩起訴

2017-01-05 12:10

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區許姓餐廳業者，為了節省電費開銷，涉嫌在前年7月到去年8月間，僱人破壞台電電錶，影響電費的計算流量，經台電人員查獲提告，許姓業者追繳賠償台電電費140萬餘元，才獲高雄地檢署緩起訴，但另須向公庫繳交5萬元，堪稱因小失大。

檢方指出，在新興區經營餐廳的49歲許姓女子，為圖節省繳納電費，從104年7月間，雇人以每2個月1萬5000元代價，破壞台電設在其餐廳的電表，將封印鉛撬開，改變電表內部結構，致電費計算流量失準，以此方式竊取電量約20萬9823度。

案經台電公司發現許姓業者使用電量與往年相較明顯異常，於105年7月25日派員稽查，查扣被破壞的電表與封印鎖4個，向鹽埕警分局報案提告。

高雄地檢署偵結，認為許姓女子無前科，且案發後已向台電追繳140萬餘元電費，應無再犯之虞，諭知緩起訴，期限1年，另須向公庫繳交5萬元。