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假睫毛接著劑含過量甲醛 翔盛負責人被訴

2017-01-05  12:14

〔記者謝君臨／台北報導〕自稱全球第一品牌的翔盛公司，日前被衛生局查獲大量販售含有過量甲醛的假睫毛接著劑，還對外宣稱不會對孕婦造成危害，不法所得逾326萬元，台北地檢署審酌陳姓負責人毫無悔意，今將陳男起訴，建請法院從重量刑。

檢方調查，翔盛公司經營「Biomooi」假睫毛、假睫毛接著劑、彩妝保養品及美甲等化妝品買賣。

檢方發現，42歲的陳男於102年起，向一家廠商購入含有甲苯及過量甲醛的植睫專用黑膠（紅蓋），再由員工貼上公司的中英文標籤，以552元～1380元不等金額，販售給國內專業美妝師及外銷使用。

104年3月起，陳男再向另一家專門販售工業用途黏著產品的廠商，以80元價格，購入含有甲醛的植睫專用黑膠（紅蓋）。

台北巿衛生局於104年8月、12月間，查獲翔盛公司的這些產品含有甲苯及過量甲醛，將案件移交檢方偵辦。

檢方偵辦期間，陳男仍持續向上游廠商進貨、販售，且明知自行送驗的植睫專用黑膠（紅蓋）檢出甲苯7920ppm，卻仍在公司的相關臉書刊登「孕婦可以接睫毛，Biomooi黑膠經過SGS認證，不會對孕婦產生危害」等語。

檢方認為，陳男身為公司負責人，明知輸入、販售化妝品的成分應遵守法令規定，卻無視他人身體健康，犯後否認犯行，毫無悔意，今依違反化粧品衛生管理條例將他起訴，並建請法院從重量刑。

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  • 翔盛公司日前被衛生局查獲大量販售含有過量甲醛的假睫毛接著劑，其陳姓負責人今起訴。（記者謝君臨翻攝自Biomooi翔盛美容粉絲團）

    翔盛公司日前被衛生局查獲大量販售含有過量甲醛的假睫毛接著劑，其陳姓負責人今起訴。（記者謝君臨翻攝自Biomooi翔盛美容粉絲團）

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