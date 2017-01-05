| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

高雄衛武營公園驚見摸臀狼 警圍捕逮人

2017-01-05  12:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市1名陳姓電焊工昨晚8時25分許於衛武營都會公園，涉嫌對運動的被害女子摸臀，警方圍捕逮人送辦。

警方調查，1名女子在衛武營都會公園內，遭1名騎乘腳踏車、身穿藍色羽絨衣、紅色上衣、戴眼鏡的中年男子，從後方經過時趁機摸臀，女子隨即大叫有色狼、變態等語，男子回頭見女子大聲驚呼求援，便加速逃離現場。

新甲所接獲女子報案後，5分鐘內抵達現場，並於現場週邊搜尋，案發10分鐘後，於輜汽路與新康街口查獲陳男（49歲），他一度否認犯行不諱，最後才辯稱有碰觸到女子身體。

警方調查發現該男於去年底27日也用相同手法，性騷擾另名女子，陳男專挑獨自一人運動、無路燈及人煙稀少的暗處下手，詢問後，警訊後將他依性騷擾防制法送辦。

鳳山警方呼籲喜愛運動的女性，若是於夜間要運動時，最好能結伴而行、或是盡量避免到人潮較少的區域，可隨身攜帶警報器或手電筒防身；遇有女子大聲呼叫、求助等情事，民眾能發揮互相幫助的精神，一起加入逮捕嫌犯的行列，以免讓這類騷擾女性的慣犯有機會逃走，若有緊急事故或需要報案，請撥打110或直接到當地派出所尋求警方協助，遇性騷擾時可撥打1999。

廣告
  • 警方逮獲陳男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

    警方逮獲陳男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性騷擾 摸臀 衛武營
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：高雄衛武營公園驚見摸臀狼 警圍捕逮人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.