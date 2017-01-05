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婦人醫美手術失敗求償未果 北市議員促積極查處

2017-01-05  11:37

〔記者郭逸／台北報導〕台北市一位陳姓婦人2年前至忠孝東路上的「全新時代醫美診所」施作拉皮手術，不僅毫無效果，臉上還留疤，要求醫師退費，醫院卻突然歇業，陳婦找上衛生局協調，至今未果，遂向市議員阮昭雄陳情；阮今表示，北市醫美糾紛個案陳出不窮，衛生局應積極查處，或制定相關醫糾解決制度，以免消費者持續受害。

衛生局醫護管理處長何叔安表示，由於全新時代醫美診所已歇業，陳婦和動手術的陳姓醫師也開過協調會，但沒有下文，目前還無法確認陳姓醫師是否為全新時代醫美診所的專任醫師，只能繼續查察；他說，一般固定排班的醫師若要動手術必須報備，否則可依法求處最高10萬元罰鍰。

60歲的陳婦2年前深覺法令紋很深，前往北市的全新時代醫美診所施作拉皮手術，事後發現沒有效果，臉上甚至產生疤痕，他向診所、醫師求償未果，後由衛生局召開協調會，仍無法討回金錢和公道，決定向阮昭雄陳情。

陳婦表示，陳姓醫師不僅不願退還手術費，甚至態度惡劣地說：「不然你去告我啊！」阮昭雄昨出示統計資料，北市去年的醫療糾紛共658件，其中355件屬醫美糾紛，比率超過5成，為各科之冠，市府相關單位應儘速找出因應對策。

台北市主任消保官何修蘭表示，整形或醫美屬醫療行為，產生糾紛則回歸醫療相關法規處理，她提醒消費者，現在許多醫美診所都是集團或公司開設，若要進行手術，須向「診所」索取收據，若是購買商品，可直接拿「公司」開立的收據，責任歸屬較清楚，也不要讓業者鑽漏洞。

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  • 台北市議員阮昭雄接獲陳姓婦人陳情依每糾紛，要求市府相關單位儘快處理，並制定相關機制。（記者郭逸攝）

    台北市議員阮昭雄接獲陳姓婦人陳情依每糾紛，要求市府相關單位儘快處理，並制定相關機制。（記者郭逸攝）

  • 陳姓婦人施作拉皮手術後，臉上競留下疤痕，向醫師求償未果。（記者郭逸攝）

    陳姓婦人施作拉皮手術後，臉上競留下疤痕，向醫師求償未果。（記者郭逸攝）

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相關關鍵字： 拉皮 醫療糾紛 醫美 醫美糾紛
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