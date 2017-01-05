婦人醫美手術失敗求償未果 北市議員促積極查處
2017-01-05 11:37
〔記者郭逸／台北報導〕台北市一位陳姓婦人2年前至忠孝東路上的「全新時代醫美診所」施作拉皮手術，不僅毫無效果，臉上還留疤，要求醫師退費，醫院卻突然歇業，陳婦找上衛生局協調，至今未果，遂向市議員阮昭雄陳情；阮今表示，北市醫美糾紛個案陳出不窮，衛生局應積極查處，或制定相關醫糾解決制度，以免消費者持續受害。
衛生局醫護管理處長何叔安表示，由於全新時代醫美診所已歇業，陳婦和動手術的陳姓醫師也開過協調會，但沒有下文，目前還無法確認陳姓醫師是否為全新時代醫美診所的專任醫師，只能繼續查察；他說，一般固定排班的醫師若要動手術必須報備，否則可依法求處最高10萬元罰鍰。
60歲的陳婦2年前深覺法令紋很深，前往北市的全新時代醫美診所施作拉皮手術，事後發現沒有效果，臉上甚至產生疤痕，他向診所、醫師求償未果，後由衛生局召開協調會，仍無法討回金錢和公道，決定向阮昭雄陳情。
陳婦表示，陳姓醫師不僅不願退還手術費，甚至態度惡劣地說：「不然你去告我啊！」阮昭雄昨出示統計資料，北市去年的醫療糾紛共658件，其中355件屬醫美糾紛，比率超過5成，為各科之冠，市府相關單位應儘速找出因應對策。
台北市主任消保官何修蘭表示，整形或醫美屬醫療行為，產生糾紛則回歸醫療相關法規處理，她提醒消費者，現在許多醫美診所都是集團或公司開設，若要進行手術，須向「診所」索取收據，若是購買商品，可直接拿「公司」開立的收據，責任歸屬較清楚，也不要讓業者鑽漏洞。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- 樂陞案春節前偵結 北檢再傳陳文茜、李永萍
- 婦人醫美手術失敗求償未果 北市議員促積極查處
- 臨停撿錢害騎士撞癱 貨車駕駛判刑還判賠
- 大女兒唸護專 導師說她很乖、很認真
網友回應
熱門新聞
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- 富里4公尺高「粗糠巨人」 吸引遊客
- 集結5大高山茶 仁愛農會推茶界LV
- 1小時騎22.5公里 105歲霸氣單車手：等待對手
- 摩依士當選海地總統 蔡總統致函祝賀
- 雲林鰻苗捕獲量大增 價格腰斬
- 浩子將暫別 浩角翔起為何比87
- 土投苦勞被看見！王溢正1524萬約當「複」翁
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet rebuts business leaders’ costs assertions
- 超級棋士Master身世揭曉！女神黑嘉嘉手癢
- 客家味健康年菜 桃醫公布食譜
- 1季36件 航空城交易仍處低檔
- 油價下跌搭順風車 中油去年賺355億
- 內灣老街學廣告廣播尋人 找回走失童
- 防制洗錢 政務官金流擬納管
- 菸害防制法逾9年未修 國健署公告草案
- 日本前歌手今井 最富新科女「億」員
- 鬼鬼愛撒嬌 上床甜躺男友胸膛
- 大南澳成立 宜蘭休閒農業區數量居冠
- 唐立淇藉灣生補刀薇薇安 挨譙竟嘆犯小人
- 鄰北港燈區 六腳蘇厝堤防好髒
- 國產雜糧 安定老農帶頭栽種
- 一例一休 政院滅火查不當漲價
- 與時代力量競爭年輕族群 民進黨正妹發言人這樣回...
- 國民黨工薪水有著落？顧立雄：今收到薪資清冊
- 葛仲珊年過30媽逼婚 驚問子宮是否快壞掉
- CES》宏達電大秀Vive 12日推新機
- 《紐約時報》這篇報導踩到中國地雷 App遭蘋果下架
- 水果供不應求 價格較去年貴2成
- 血液檢測新技術 追蹤癌症免切片
- MVP之爭 大帝傲視魏少哈登
- 備戰經典賽 台灣隊2/4移訓澳洲
- 丹尼爾奧圖 政客魂上身
- 問鼎市長？ 藍營議員黃柏霖︰先做好黨部主委
- 川普就職前夕 眾院議長萊恩連任
- 英特爾推出全球首款5G數據機 下半年出貨
- 亞洲素食友善城市排行 台北獲評第一
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：婦人醫美手術失敗求償未果 北市議員促積極查處
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分